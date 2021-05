Hokejisté Finska mají v nominaci do Prahy osm mistrů světa a čtyři nováčky

Hokejisté Finska mají v dvaatřicetičlenné nominaci na České hry v Praze osm mistrů světa z minulého šampionátu z roku 2019 z Bratislavy a čtyři nováčky. Svěřenci trenéra Jukky Jalonena do závěrečného dílu Euro Hockey Tour vstoupí ve středu od 20:00 proti české reprezentaci a bude to pro ně první zápasový test od únorových Švédských her v Malmö.