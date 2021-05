Situace je kritická! Hokejové MS začne už za deset dní, organizátoři ale mají velký problém

Lotyši sice mají připravený náhradní plán, podle šéfa organizačního výboru šampionátu Edgarse Bunciše by bylo jediným řešením využití haly Volvo, v níž jsou k dispozici dvě ledové plochy.

Má to ovšem jeden háček... Hala Volvo je od hlavních arén Riga a Olympijského sportovního centra vzdálena 20 kilometrů, což by značně narušilo zachování tzv. bubliny, do níž mají být všichni účastníci turnaje kvůli přísným hygienickým opatřením umístěni.

Daugava měla být podle původních plánů zkolaudována už v polovině března, termín se ale neustále posouvá. Bunciš se dokonce minulý týden nechal slyšet, že situace s dokončením tréninkové haly je kritická. Během uplynulého víkendu se měl v Daugavě začít vyrábět led, Státní hasičský a záchranný sbor ale kvůli nevyhovujícím bezpečnostním kritériím v hale akci zastavil.

„Nerad si připouštím, že budeme muset přistoupit ke změnám, ale museli jsme hledat řešení. Z hlediska tréninkového plánu, logistiky a také bezpečnostních požadavků ohledně koronaviru je jediným řešením hala Volvo, kde jsou dvě ledové plochy," prohlásil Bunciš.

„Takové úpravy nám ale velmi komplikují situaci. I když bude státní policie aktivně zapojena do procesů během šampionátu, je tu ještě otázka přepravy účastníků, a to nám značně ztěžuje život. Opravdu doufám, že původního plánu dosáhneme," věří Bunciš, že dokončení tréninkové haly Daugava nakonec klapne.

V nejbližších dnech by lotyšská vláda měla rozhodnout, jestli na MS umožní přístup alespoň části fanoušků. Prozatím se počítá s tím, že hrát se bude před prázdnými tribunami.

Hlavním dějištěm turnaje je Arena Riga (kapacita 10 tisíc), v níž hraje své domácí zápasy v KHL Dinamo. Arena Riga bude hostit všechny zápasy skupiny B (Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie, Kazachstán), dvě čtvrtfinále, obě semifinále a zápasy o medaile.

Skupina A (tvoří ji Česko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Bělorusko a Velká Británie) se odehraje v Olympijském sportovním centru v Rize, které bude přeměněno na kluziště s kapacitou pro 6 tisíc lidí. Uskuteční se tu i dvě čtvrtfinále.