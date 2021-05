Teď se ukáže, jak na tom jsme, ví Straka a čeká, že hráči budou koukat, až pohlédnou na tribuny

Po dvou výhrách nad Rakušany, Němci a Slováky si česká hokejová reprezentace udržuje v přípravě na mistrovství světa neporazitelnost, až teď ale přijde opravdový test, jak na tom svěřenci trenéra Filipa Pešána před vrcholem sezony v Rize jsou. Od středy do soboty je v pražské O2 areně čeká generálka na světový šampionát, České hokejové hry. Do nich vstoupí ve středu od 20:00 proti úřadujícím mistrům světa Finům s Romanem Willem v brance, jemuž bude krýt záda Petr Kváča. Šampion KHL s Omskem Šimon Hrubec ještě dostane volno a do hry by měl zasáhnout až o den později proti Švédům.