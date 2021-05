Pastrňák jako posila na MS? Není to reálné, uznal Pešán. A nevyjde ani Vaněček nebo Krejčí

V sobotu vpodvečer po oznámení nominace na hokejové MS přiznal, že rozhodně nemá v plánu hned zapsat všech 28 hráčů na soupisku turnaje v Rize. Hlavní trenér reprezentace Filip Pešán si chce jednak nechat manévrovací prostor pro případ zranění některého z hráčů, zároveň ale poodhalil, že si pohrává s myšlenkou povolat útočníky Bostonu Pastrňáka s Krejčím nebo brankáře Washingtonu Vaněčka, až Bruins nebo Capitals vypadnou po vzájemné sérii prvního kola play off NHL.

Už v sobotu ale Pešán uvedl, že zapojení těchto hráčů k národnímu týmu není moc reálné. A o den později kouč přiznává, že jeho plán nevyjde.

Pastrňák se už dříve nechal slyšet, že v době šampionátu očekává narození svého prvního potomka, takže v Rize se nejspíš reprezentace bude muset obejít bez něj, i kdyby mu už klubová sezona s Bostonem skončila.

„Situace se u něj nezměnila, v průběhu neděle jsem si ji ještě znovu potvrzoval s (generálním manažerem reprezentace) Petrem Nedvědem. David Pastrňák nám už dříve říkal, že by do Rigy přijet chtěl, jenže mu to nejspíš rodinná situace ani neumožní," řekl v neděli Pešán.

„Jeho příjezd je nereálný, byť bych o něj stál. Navíc ani nevěřím, že by nás stihl posílit, protože nevěřím, že Washington vyřadí Boston 4:0 na zápasy," dodal Pešán, z čehož vyplývá, že moc nadějí nedává ani příjezdu Davida Krejčího.

Jeho plány na oslovení Vaněčka zase rozmetal úvodní zápas Washingtonu s Bostonem, ze kterého český brankář odstoupil kvůli zranění už v první třetině. „Myslím, že má svalové zranění, nechtěli jsme ho otravovat. Bohužel si myslím, že nebude moct pokračovat," míní Pešán.