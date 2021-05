Tohle není apríl! Na MS v Rize chceme vyhrát zlato, šokoval obránce jednoho z outsiderů

Když už se jim podaří prokousat se do elitní skupiny hokejového mistrovství světa, hrají v ní většinou o udržení. Kazachstán na světových šampionátech vždy patří do okruhu outsiderů, letos v Rize tomu ale bude prý jinak. Alespoň si to tedy myslí obránce Darren Dietz, sedmadvacetiletý naturalizovaný Kanaďan.

Dietz přišel do Barysu Astana (dnes Barys Nur-Sultan) před pěti lety, od té doby za něj pravidelně hraje KHL. Vypracoval se v jednoho z nejuznávanějších a zároveň nejlépe placených hráčů soutěže.

Od sezony 2018/19 pak obléká i dres reprezentace Kazachstánu, s níž ho teď čeká první MS elitní kategorie. A muži, jenž má na svém kontě i 13 zápasů v NHL za Montreal, sebevědomí rozhodně nechybí.

„Nejdeme do turnaje s myšlenkou, že by bylo skvělé skončit na šestém, druhém nebo čtvrtém místě. Chceme vyhrát zlato! Na turnaji tak krátkého formátu je možné cokoli. Budeme spokojeni pouze s vítězstvím," překvapil Dietz v rozhovoru pro YouTube kanál Sagitov on air.

Pokud by to Kazachstánu opravdu klaplo, vylepšil by tím o 11 příček své dosavadní nejlepší umístění na MS elitní kategorie. Před šestnácti lety ve Vídni skončil dvanáctý.

„Tohle je mistrovství světa, kde nejsou slabé týmy. Každý soupeř bude velmi silný, takže se na každý zápas musíme dobře připravit. Pokud předvedeme svoji nejlepší hru, můžeme porazit každého soupeře. Pokud soupeř bude hrát lépe, ale my uděláme maximum a stejně prohrajeme, přijmeme to," prohlásil nejlepší obránce KHL sezony 2018/19.

Hokejisté Kazachstánu – archivní foto.

„Nevíme, co se stane. Možná to bude zázrak. Ale bude to pro nás velmi zajímavá zkušenost," míní Dietz, jenž v uplynulém ročníku KHL zaznamenal v 53 zápasech základní části 37 bodů a dalších pět přidal v šesti duelech play off.

Kazachstán, který má pro MS ve svém kádru i další dva rodilé Kanaďany Blackera s Valkem a švédského obránce Svedberga, se mezi elitou představí poprvé od šampionátu v roce 2016 v Rusku.