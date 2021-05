Pešán před vstupem do MS: Zmocňuje se mě pozitivní napětí. Máme silný tým bez hvězdných manýrů

Už se vás zmocňuje napětí, že start šampionátu je za dveřmi?

Napětí se mě zmocňuje, ale je to pozitivní napětí. Nemůžeme se dočkat, až to vypukne. Těším se na tu zkušenost, kterou s takhle velkým zápasem ještě nemám.

Myslíte, že to bude hodně jiné než vést juniory na MS, což jste zažil před třemi lety?

Jiné to bude. Na dvacítkách jsem mohl kluky víc zmanipulovat do herního systému a tvaru, zatímco sem nám přijeli hráči z nejlepších lig světa a uvidíme, jak se je podaří v uvozovkách svázat do systému, který s některými kluky pilujeme už sedm osm týdnů.

Filip Pešán udílí svým svěřencům pokyny během čtvrtečního tréninku v Rize.

Český hokej, Jan Beneš

Zatím se vám to ale v přípravném období dařilo i s hráči z NHL...

Dařilo, ale Dominik Kubalík s Kubou Vránou teď měli s týmem jen dva tréninky a je otázka, jak zapadnou do systému. Doufám, že s tím nebude problém, stejně jako to nebyl problém s Honzou Kovářem, Filipem Chytilem ani s Filipem Zadinou.

Jaký jste si vlastně před šampionátem stanovil cíl? Co budete považovat za úspěch?

Nechci hodnotit, co bude úspěch. Chci v pátek vyhrát zápas s Ruskem, to je jediné, co mě v tuhle chvíli zajímá. Medaile je ale samozřejmě velký sen. Naše výsledky před mistrovstvím světa (devět výher z devíti zápasů) bych nepřeceňoval, stejně jako bych nepodceňoval soupisky našich soupeřů. Myslím, že to bude extrémně vyrovnaný šampionát a rozhodnou detaily. Z titulu se může radovat kdokoliv a já doufám, že dojdeme co nejdál.

Jakub Vrána ještě v Praze říkal, že národní tým musí jet do Rigy s cílem šampionát vyhrát. Líbí se vám, že si hráči dávají ty nejvyšší cíle, že mají takové nastavení?

To není nastavení týmu, ale jednotlivce. Kdybychom za náš kolektiv prohlašovali, že jedeme pro zlato, je to něco jiného. Takhle se vyjádřil Kuba Vrána a patří to k jeho osobnosti. Je sebevědomý, hraje skvělý hokej a jede si pro zlato, takže já mu tleskám.

Trenér Filip Pešán na tréninku v Rize.

Český hokej, Jan Beneš

Říkal jste, že se nechcete prezentovat zbabělým a ustrašeným hokejem. Jak by tedy vaše hra měla vypadat?

Chceme se prezentovat jako na turnaji v Praze, kde nám ale trošičku pomohlo užší hřiště. Tady v Rize je naopak hodně široké, takže aktivní hra nebude tak jednoduchá. Všichni se v podstatě budeme učit hokej na velkém hřišti. Nechceme jenom bránit, naopak chceme soupeře zlobit. Aby měl s námi problém.

Cítíte z týmu velkou sílu?

Nejvíc z něj cítím pokoru a pracovitost, což jsou dva základní kameny, abychom byli úspěšní. Cítím to každý den na tréninku i v kabině. Žádné hvězdné manýry, tým je klidný a přitom silný. To se mi líbí.

Už máte jasno, kolik hráčů zapíšete před prvním utkáním s Rusy na soupisku?

Plán máme, ale hrajeme až v pátek odpoledne a do té doby se může stát cokoli ohledně zdravotního stavu hráčů. Tak uvidíme, jestli ten aktuální plán splníme, nebo ho budeme muset změnit.

Do branky se proti sborné postaví Šimon Hrubec?

Stejná odpověď. I na sestavu proti Rusku plán máme, ale do zápasu je ještě dlouho, takže ho zatím nebudu říkat.

Do branky české reprezentace by se měl proti Rusům postavit Šimon Hrubec.

Vlastimil Vacek, Právo

Očekáváte, že Rusové na vás budou chtít od začátku vletět a dostat pod tlak?

Rusové na nás nastoupili už před týdnem v Praze a my jsme ten zápas stejně zvládli. Myslím, že jsme připraveni se s nimi utkat.

Mezi ruskými novináři panuje nervozita ohledně obsazení brankářského postu sborné. Vidíte v něm také jejich slabinu?

Nemyslím si, že je to taková slabina, jak o ní hovoří ruští novináři. Samonov, jestli tedy nastoupí do branky, odchytal dobrou sezonu. Že by ode mě přišel směrem k hráčům pokyn, aby víc stříleli? To určitě nepřijde. Chceme hrát svůj hokeje a buď se v koncovce prosadíme, nebo ne.