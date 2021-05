Prohry? Nemá cenu se v tom už babrat. Je potřeba hledět dopředu, velí Sklenička

„Nemá cenu babrat se v tom, co bylo špatně a co jsme měli udělat jinak. Už s tím bohužel nic neuděláme, je potřeba hledět dopředu," burcuje Sklenička. Úkol celého týmu proti třetí bitvu na MS je jasný: napravit si reputaci a na šampionátu konečně zvítězit.

Pešánova parta měla během nedělního dne volna o čem přemýšlet. V posledním vystoupení proti Švýcarům čtyřikrát inkasovala v oslabení, dopouštěla se často zbytečných faulů, celkově vyfasovala sedm dvouminutových trestů. Ve dvou utkáních obdržela devět gólů. Přitom takřka stejný tým týden před startem turnaje oslnil na Českých hokejových hrách, kde postupně zdolal Finy, Švédy i sbornou, které nepovolil ani gól.

🏒 Večer nás čeká třetí utkání na #mshokej, utkáme se s Běloruskem! Tak držte palce, jdeme bojovat o důležité body🦁#narodnitym #jakolev #mshokej pic.twitter.com/YFhLZAsHai — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 24, 2021

„V prvním zápase v Rize proti Rusům jsme byli hodně zakřiknutí. Myslím, že jsme se pořádně nepřipravili na to, že už je to mistrovství světa. Nedokážu úplně říct, čím to je, že jsme najednou začali dělat věci, které jsme nedělali v přípravě. Jenom doufám, že se to už nebude opakovat," přeje si bek Jokeritu Helsinky.

Proti výběru Helvétského kříže se českému mužstvu za nepříznivého stavu ve třetí třetině rozpadl systém hry. Na hráčích byla patrná frustrace. „Je pravda, že v takových chvílích musíme držet všichni spolu. A nejde, aby se to každý snažil strhnut sám, musíme hrát furt kompaktně. Doufám, že zápas s Bělorusy se bude od začátku vyvíjet v náš prospěch," dodal před duelem se sokem, který v neděli dokázal skolit 1:0 Švédy!

Češi na každý pád potřebují dnes nutně naplno zabodovat. Do karet jim nahrává bilance proti Bělorusům na světových šampionátech, když vyhráli všech devět duelů a soupeř získal jediný bod za porážku 2:3 po samostatných nájezdech v Québeku 2008.