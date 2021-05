Nakonec jsme za dva body rádi. Chybí nám lehkost a chemie, ví Pešán a po cukru slibuje obří bič

Žádné „doufám, že budeme lepší, snad...“ Ne! Trenér hokejové reprezentace Filip Pešán před třetím zápasem na MS proti Bělorusku hlásil, že jeho svěřenci po dvou prohrách prostě předvedou diametrálně odlišný výkon. Že si je tím jistý. Leč zůstalo jen u slov... Nároďák sice první dva body na turnaji v Rize získal (a to nakonec může být rád za ně), herně to ale bylo trápení. Opět...

Filip Zadina prohlásil, že za dva body jste rádi. Souhlasíte s tím?

Nejsme rádi za dva body, protože jsme chtěli tři. I když jsme věděli, že Bělorusové odehráli výborné zápasy a sebrali body Švédům. Po průběhu utkání, speciálně po druhé části třetí třetiny a prodloužení, jsme nakonec za dva body rádi.

Cítíte úlevu z prvního bodového zisku?

Není to úleva. Doufal jsem, že vezmeme opratě do rukou a budeme v zápase dominovat. Což se úplně nestalo. Na druhou stranu musím říct, že jsme narazili na defenzivně opravdu velmi dobře připraveného soupeře. Celý zápas dobře bránili a byli nebezpeční v protiútocích. Soupeři to s Běloruskem nebudou mít jednoduché.

Zleva Jiří Smejkal a Francis Paré z Běloruska.

To je možná pravda, nicméně váš výkon měl k dokonalosti opět hodně daleko...

To teda mělo hodně daleko k dokonalosti! Týmu se nemůže upřít snaha a nasazení, což jsou věci automatické. Co ale není automatické, jak tým žil utkáním a podporoval se. Je to takový malý základ, taková malá náplast na to, že se nám hra zatím nedaří.

Cítil jste, že po úvodních prohrách je pro hráče zápas s Bělorusy psychicky velmi náročný? Kvůli vědomí, že teď už opravdu musejí zabrat?

Viděl jsem to na nich a myslím, že to všichni hráči vnímají podobně jako já. Začali jsme se silným Ruskem, kde jsme po devíti výhrách v přípravě museli dobře vstoupit do turnaje. Nepodařilo se to a museli jsme vyhrát se Švýcary. To se zase nepovedlo a teď už slovo ´muset´ bylo napsané obřím písmem. Zvládli jsme to za dva body, za které jsme samozřejmě rádi. Na druhou stranu, když nepřidáme hokejovost a větší dodržování systému, nebudeme úspěšní. Proti Bělorusům jsme se snažili to strhnout individuálně každý sám, což bohužel není cesta.

Navlékli hráči alespoň ony montérky a tvrdě makali, jak jste si přál po prohře se Švýcary?

Jednoznačně. Tým od začátku pracoval na sto procent, ale chybí nám lehkost a taková ta chemie. Je mou prací, abych ji nalezl a uměl ji spojit. Kluci oproti minulému zápasu udělali obrovský pokrok v montérkách, ale k dokonalosti to má daleko. A to je moje práce.

Jakub Flek (druhý zleva) před běloruskou bránou. Na snímku dále zleva gólman Alexej Kolosov, Dmitrij Znacharenko a Nick Bailen.

Jaký vidíte recept?

Turnaj se už rozběhl obrovským tempem a máme spoustu materiálů, abychom chemii nalezli. Není výmluva, ale fakt, že když se k týmu připojí před turnajem dva tři čtyři hráči, kteří mají velmi důležité role, týmem to zatřese. Teď po třech zápasech je na nás, abychom během dvou dnů volna nalezli ideální dvojice či trojice s svázali kluky víc do systému. Teď už to bude o tom, abychom udrželi nasazení a začali se vracet do systému, který nám fungoval.

Tvrdíte, že začlení tolika posil z NHL na poslední chvíli s týmem zatřese. Třeba Slováci v přípravě drželi vesměs totožný tým a teď mají po třech zápasech tři výhry, včetně té nad Rusy. Neříkáte si, jestli jste neudělal až moc velký zásah do týmu?

Slováci odehráli proti Rusku fantastické utkání - systémově, nasazením a srdcem, které dali na led. Nemají žádné velké hvězdy, žádná velká jména. Ale pracují pro tým. Ale uvidíme, jak jejich tým bude pokračovat v turnaji dál. Každá mince má dvě strany.

Hráči Běloruska se radují z gólu.

Jak to myslíte?

Stojím si pevně za tím, že nominace těch hráčů (z NHL) byla správná. A realizační tým i fanoušci musejí mít s nimi trpělivost. Kluci se vrátili z NHL, z malého kluziště, z jiného systému. A po jednom tréninku šli do zápasu s Ruskem a turnaj se teď dál valí. Ti hráči jsou mladí kluci, kteří toho teď sami mají plno v hlavě a nohách. Doufám, že budeme lepší a lepší. A taky uvidíme, jestli lepší a lepší bude i Slovensko.

Souhlasíte, že ve čtvrtek večer vás se Švédskem čeká klíčový zápas ohledně postupu do play off?

Klíčový byl i zápas s Běloruskem. Pro nás je teď už každý zápas klíčový - nejen ohledně bodů, ale i pocitu z odvedené práce.

Běloruský brankář Alexej Kolosov je překonán. Dominik Kubalík rozhodl v prodloužení

Vítáte dva dny volna, nebo byste radši hrál už v úterý?

Vítám dva dny volna, protože těch chyb a nesystémové práce je tolik, že dva dny využijeme k odpočinku a k debatě o tom, abych si sladili věci. Na to bylo dosud tak málo času, že výsledky i herní projev je tomu adekvátní.

Budete to z vaší strany během volného úterka a středy metoda cukru, nebo biče?

Metoda biče nebude v úterý fungovat, protože hráči jsou opravdu vyčerpaní. Máme za sebou těžké zápasy s těžkými soupeři, navíc po náročném týdnu v karanténě. Jasně, mají to tak i ostatní týmy, není to výmluva. Na úterý jsme dali dobrovolný led a odpoledne možná strávíme nějaký čas spolu jako tým mimo led. Jestli nás pustí z bubliny, dáme si někde večeři a trošku vydechneme. Takže v úterý jednoznačně metoda cukru, ale ve středu přijde metoda obřího biče.

