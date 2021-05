OČIMA MISTRA: Když srovnám náš projev se Slováky... Vůbec mi není do zpěvu, zoufá si Vlasák

Proti Bělorusům sice máme první dva body na šampionátu, ale naše hra se mi nehodnotí dobře. Pořád to není ono, chybí nám lehkost, naopak je na nás patrná nervozita. Ano, sice jsme měli dobré pasáže, ale nedokážeme to praktikovat celý zápas. Suma sumárum další ztráta, zaplaťpánbůh alespoň za dva body, protože zatím se celý turnaj vyvíjí strašně překvapivě a může se stát cokoliv.

Mám za to, že nyní pro nás bude klíčový čtvrteční zápas se Švédy, který potřebujeme zvládnout nejen výsledkově, ale i herně. To by nás mohlo nakopnout a třeba by se tím úplně otočil celý turnaj.

Jenže zatím mi z toho do zpěvu vůbec není. Hlavně jde o herní projev. Když ho srovnám třeba s tím Slováků... Ti svůj tým drželi v přípravě pohromadě, věřili mu a dobře hráli už v Praze s námi. Sice s námi dvakrát prohráli, ale troufám si říct, že horší než my nebyli.

Kdybychom to ve čtvrtek se Švédskem nezvládli, nutně by to ještě nemuselo znamenat konec, ale byla by to strašná komplikace a už bychom postup nejspíš ani neměli ve vlastních rukou.

Zatím je to špatný, ale už několikrát jsme si na dřívějších mistrovstvích ověřili, že jeden zápas může celý turnaj otočit. Proto nezbývá než doufat, že to se Švédskem zvládneme.

Ani nechci volat Stráčovi (Martinu Strakovi) a otravovat ho, protože vím, jak šíleně ho musí současná situace trápit. Vůbec si nedokážu vysvětlit tu proměnu týmu, když srovnám přípravu a teď mistrovství světa. Každopádně se to otočilo o 180 stupňů. A potvrzuje se, že dolů sletíte strašně rychle, zatímco to drápání nahoru je dost složité. Pořád ale věřím, že kluci hrát hokej ze dne na den nezapomněli. Hráče máme dobré, tak snad ten zápas se Švédy bude zlomem.

Zleva Jiří Smejkal a Francis Paré z Běloruska.

Vít Šimánek, ČTK

Ale zatím nevidím moc náznaků, od kterých bychom se mohli odpíchnout. Pomohl by nám dobrý začátek, kupodivu i proti Bělorusku začal lépe náš soupeř. Potřebovali bychom hned od úvodních minut dát soupeři najevo, že jsme plní energie a síly. Zblokuju střelu, srazím se, ale ani toho v naší hře moc není.

Musíme doufat a věřit. Pozitivem je, že jsme proti Bělorusku získali dva body, ať už k tomu došlo jakkoli. První vyhrané utkání může být takovým odrazovým můstkem. Kdybych měl najít další, líbí se mi hra Filipa Hronka. Je drzý dopředu a má obrovskou výhodu, že to v drtivé většině i stihne dobruslit dozadu. Zvedl se i Honza Kovář, už to byl ten starý Kovy. Chtěl bych, aby se takhle nastartovali i další a naše hra se zvedla.

S národním týmem byl u zlatého hattricku na světových šampionátech v letech 1999 až 2001. Za reprezentaci odehrál bývalý vynikající útočník 135 zápasů, v nichž vstřelil 43 gólů. Zahrál si i na Světovém poháru 2004, kde Češi došli až do semifinále. Je šampionem ruské Superligy s Omskem, v domácí extralize vybojoval mistrovský titul s Plzní. Vyzkoušel si nejvyšší soutěž ve Finsku, Švédsku, Rusku i Švýcarsku, v NHL má na svém kontě 10 utkání za Los Angeles. Posledních šest let zastává post sportovního manažera v HC Škoda Plzeň, kde bude od příští sezony působit i jako asistent trenéra.

