Zoufalí Švédové jsou v kritické situaci. O pomoc volají do NHL

Švédští hokejisté vyhráli dvě z posledních tří MS, jenže na aktuálním světovém šampionátu jsou zatím skvělým představením z nedávných let na hony vzdáleni. Po dvou potupných porážkách se tým Tre Kronor strachuje o postup do čtvrtfinále a s nadějemi vzhlížel do zámoří pro zvučné posily. Ty však nepřijedou.