Bělorusko - Velká Británie 3:4 Vzpoura outsidera. Velká Británie odsouvá český tým na poslední místo

Už jen Češi a Italové (ve skupině B) nevyhráli v Rize v základní hrací době. Britové se takového vítězství dočkali mezi elitou na MS poprvé od roku 1962. Dvěma góly k tomu pomohl mladý útočník Liam Kirk.

"Je dobře, že je před námi den volna," prohlásil obránce poražených Ilja Solovjov. "Přes tohle se musíme přenést a začít se připravovat na další zápas. Je mi jasné, že teď si bude každý myslet, jak jsme zahodili postup do čtvrtfinále. Ztratili jsme ale jen jeden zápas, to není žádná katastrofa. Pořád jsou tři další před námi a máme možnost vše napravit," dodal Solovjov.

Zpočátku se zápas odvíjel podle papírových předpokladů. Bělorusové měli navrch a hned v úvodních minutách si vytvořili několik velmi dobrých šancí. Britové je však zásluhou brankáře Bownse a místy i porce štěstí přečkali bez úhony.

Do hry je dostala první přesilovka zápasu. Taylor v ní sice ještě vychytal Perliniho, ale chvilku po jejím skončení se po pěkné akci prosadil Kirk. Vyrovnání měl na hokejce zblízka zakončující Komarov, jenže minul. Na druhé straně nevyužil dobrou možnost Hammond.

Před polovinou duelu si první početní výhodu zahráli i Bělorusové a přestože ji nezužitkovali, pět sekund po skončení Myersova trestu uspěl bekhendovou dorážkou Kodola. Britům ale vyšel na výbornou závěr třetiny. Nejprve jim vrátil vedení v pádu Davies a o 89 sekund později dal už svou čtvrtou branku na šampionátu Kirk.

Bělorusové, jimž se podařilo nastřádat za předchozí dvě utkání se Švédy a Čechy čtyři body, procitli až ve třetím dějství. Jenže ve 49. minutě při hře ve čtyřech na obou stranách zvýšil už na 4:1 pro britský tým Hammond.

Favorit vyslal za poslední dvacetiminutovku na Bownsovu branku 22 střel, zatímco do té doby jich bylo pouze 14. Ovoce to však přineslo až v posledních devíti minutách. Nejprve snížil Platt a v čase 57:43 ještě Prince. Šarangovič už ale neuspěl a Britové mohli slavit.

Čekání dlouhé 59 let skončilo. "A je to fantastický pocit. Všichni si to moc užíváme. Udělali jsme všichni všechno pro to, abychom na tuhle kýženou výhru dosáhli," radoval se střelec druhého gólu Britů Ben Davies.

"Až do konce tam soupeř na naši branku posílal jeden puk za druhým, párkrát se to tam před brankou různě odrazilo, ale snažili jsme se co nejvíce pomoci Bownsymu v brance. Dělal jako vždy všechno možné, ale byl to úžasný výkon od prvního do posledního hráče našeho týmu," dodal Davies.

Mistrovství světa v hokeji v Rize: Skupina A (Olympijské sportovní centrum): Bělorusko - Velká Británie 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) Branky a nahrávky: 30. Kodola (Bailen, Prince), 52. Platt (Paré, Kodola), 58. Prince (Šarangovič, Protas) - 14. Kirk, 38. Davies (Myers), 39. Kirk (O'Connor, Dowd), 49. Hammond (Richardson). Rozhodčí: Stano (SR), Šír - Ondráček (oba ČR), Hynek (SR). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Bez diváků. Bělorusko: Kolosov - Chenkel, Bailen, Falkovskij, Jerjomenko, Solovjov, Šinkevič, Antonov - S. Kosticyn, Šarangovič, Prince - Protas, Drozd, Komarov - Paré, Kodola, Platt - Stefanovič, G. Něstěrov, Lopačuk. Trenér: Michail Zacharov. Velká Británie: Bowns - Clements, Ehrhardt, D. Phillips, O'Connor, Richardson, Tetlow, Swindlehurts - Betteridge, Lachowicz, Hook - Dowd, Connolly, Kirk - Hammond, Perlini, Lake - Davies, Myers, J. Phillips - Long. Trenér: Corey Neilson.