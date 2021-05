Nedělní výhry hokejistů Švýcarska nad Bělorusy a Švédska nad Slováky zase o trochu rozjasnily situaci ve skupině A ohledně ne(postupu) českého nároďáku do čtvrtfinále MS v Rize. Pojďme si rozkrýt, co by pro svěřence trenéra Filipa Pešána znamenal ten který výsledek pondělního utkání s Dány (od 15:15 SELČ) s ohledem na úterní závěrečný duel skupiny se Slovenskem (15:15).

Jisté je, že ani jakákoliv výhra nad Dánskem Čechům nezaručí postup hned po zápase, ten ale může přijít v pondělí večer, pokud Švédové nezvládnou zápas s Ruskem. Naopak porážka s Dány po šedesáti minutách znamená pro Čechy konec na turnaji už před startem vyřazovacích bojů.

Prohra s Dánskem po 60 minutách

Češi by na MS vůbec poprvé v historii skončili už ve skupině. Na čtvrté Dány by totiž ztráceli tři body a měli s nimi horší bilanci vzájemných zápasů. I kdyby nakonec na 11 bodech skončili s Čechy a Dány i Švédové, minitabulka složená ze vzájemných zápasů by poslala do play off Dány.

Tabulka skupiny A: 1. Rusko 5 4 0 0 1 19:8 12 2. Švýcarsko 6 4 0 0 2 21:14 12 3. Slovensko 6 4 0 0 2 14:15 12 4. Švédsko 6 3 0 0 3 19:11 9 5. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8 6. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8 7. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4 8. V. Británie 6 1 0 1 4 10:25 4

Prohra s Dánskem v prodloužení či nájezdech

A) Pokud Češi porazí Slovensko v základní hrací době, bez ohledu na výsledky dalších duelů postoupí do čtvrtfinále.

B) Češi postoupí do čtvrtfinále, pokud získají proti Slovensku dva body a Švédové zároveň neporazí v pondělí od 19:15 SELČ v základní hrací době Rusy. Kdyby výběr Tre Kronor získal proti sborné dva body, měl by stejně jako Pešánova družina 11 bodů a pro Čechy by hovořil lepší vzájemný zápas.

Pozn. 1: Nastat může i situace, že na 12 bodech skončí hned pět týmů - Rusko, Švýcarsko, Švédsko, Česko a Slovensko. Pak by se sestavovala tabulka ze vzájemných duelů všech pěti reprezentací a nejhorší bilanci by měli Slováci, kteří by tak nepostoupili do čtvrtfinále.

Zbývá odehrát v základní skupině A: Pondělí 15:15 Česko - Dánsko Pondělí 19:15 Rusko - Švédsko Úterý 11:15 Švýcarsko - Velká Británie Úterý 15:15 Slovensko - Česko Úterý 19:15 Rusko - Bělorusko

Pozn. 2: Dá se předpokládat, že Rusové proti Bělorusku a Švýcaři proti Británii získají alespoň bod. Pak by na 12 bodech mohli v určitém případě skončit Češi, Slováci a Švédi. Po sestavení minitabulky ze vzájemných zápasů by čtvrtfinále opět minulo Slováky.

Výhra nad Dánskem v prodloužení či nájezdech

A) Čechům by k postupu bez ohledu na výsledek duelu Švédska s Ruskem stačily proti Slovákům dva body.

B) Pokud Švédové získají proti Rusku jen dva body, Česku proti Slovensku stačí i prohra v prodloužení či nájezdech.

C) Pakliže Švédové získají s Ruskem maximálně bod, Češi postoupí bez ohledu na výsledek jejich zápasu se Slovenskem.

Výhra nad Dánskem po 60 minutách

A) Čechům stačí proti Slovensku získat bod bez ohledu na výsledek souboje Švédsko - Rusko

B) Pokud Švédové neporazí Rusy v základní hrací době, Češi postoupí bez ohledu na výsledek jejich zápasu se Slovenskem.

