Švédsko - Slovensko 3:1 Seveřané utekli hrobníkovi z hokejky a udrželi se ve hře o play off

Švédové prohrávali 0:1, ale ve druhé třetině se jim krátce po skončení přesilové hry podařilo vyrovnat a ve třetí části zápas zvrátili ve svůj prospěch. Nejprve se prosadil v početní výhodě Victor Olofsson a poté při power play soupeře Isac Lundeström.

"Byl to velmi vyrovnaný zápas, hrál se hokej nahoru dolů. Bohužel, v posledních deseti minutách jsme se dostávali do šancí a myslím si, že na nás nebyly odpískané asi tři fauly. A hned na to odpískali faul Švédům, kteří z toho dali druhý gól. To nás zlomilo. Na konci jsme se snažili vyrovnat, ale oni si to bohužel pohlídali," řekl obránce Martin Gernát České televizi. Bod by přitom Slovákům zajistil postup do play off.

Do sestavy Slovenska se po disciplinárním trestu vrátili Rosandič a Pospíšil, v brance k reprezentačnímu debutu nastoupil Huska, který začal turnaj až jako trojka. "Myslím si, že to byl docela dobrý zápas, i když jsem byl trochu nervózní. Zejména v první třetině. Chytal jsem poprvé za národní tým, navíc po měsíci," řekl Adam Huska, který si připsal 26 zákroků a byl vyhlášen slovenským hráčem utkání.

A must win game with happy ending for @Trekronorse. Swedes beat Slovakia and kept the chance for quarterfinals.🇸🇪👍 #SWESVK #IIHFWorlds pic.twitter.com/hHsUblxHHH — IIHF (@IIHFHockey) May 30, 2021

Jeho spoluhráči byli i díky první přesilové hře aktivnější, Reideborn ve švédské brance byl ale pozorný. Seveřané si v první třetině výraznější šance nevytvořili a sami 53 sekund před odchodem do kabin inkasovali. Po chybné rozehrávce se k puku dostal Cehlárik a jeho tečovaná střela skončila za brankovou čárou.

"Když jsme dostali gól na konci první třetiny, tak to pro nás bylo těžké. Věděli jsme ale, že umíme hrát mnohem lépe. Ve druhé a třetí třetině jsme přidali emoce, začali hrát důrazněji, více spolu a jako tým. Tak, jak bychom měli hrát, pokud chceme vyhrávat," řekl trenér Švédska Johan Garpenlöv.

Na začátku druhé části Švédové viditelně přidali, tlačili se do útoku, gól se jim ale dlouho nedařilo vstřelit. Až osm sekund po skončení přesilové hry překonal Husku pohotový Sörensen. Ve 32. minutě mohl otočit stav Frödén, šanci ale nevyužil. Stejně jako později na druhé straně Slafkovský s Liškou.

I ve třetí třetině dlouho kralovali brankáři, v 51. minutě byl ale vyloučen Jánošík a Švédové přesilovou hru využili. Souvislý tlak zakončil tvrdou střelou Olofsson.

Slováci poté měli několik šancí vyrovnat, nakonec ale 13 sekund před koncem potřetí inkasovali. Přesilovou hru povýšili odvoláním brankáře, ani v šesti proti čtyřem ale neskórovali. Naopak po hraničním ataku Hallandera na Lantošiho uzavřel skóre do prázdné branky Lundeström.

Slováci potřebovali k jistotě postupu získat bod, mohou ale postoupit i s 12 body. Pokud v pondělí Rusové porazí Švédy, mohou slavit bez ohledu na výsledek posledního zápasu proti Česku. "Doufáme, že nám pomohou, ale nejdůležitější je, že to pořád máme ve svých rukách," řekl Huska.

"Rusové nikomu nic nedají zadarmo a myslím si, že odvedou svou práci a vyhrají," řekl Juraj Slafkovský. Věří ale, že i kdyby musel jeho tým v posledním duelu bodovat, zvládne to. "Sice jsme hráli s českou reprezentací v přípravě na mistrovství a dvakrát prohráli, ale teď je správný čas na výhru," dodal sedmnáctiletý talent.

Švédy udrží ve hře jen výhra nad Ruskem. "Bude to těžký zápas. Rusové mají velmi dobrý tým s řadou skvělých hráčů. Je to jeden zápas, pokud předvedeme svůj nejlepší hokej, máme šanci," řekl Garpenlöv.