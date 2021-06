Celý národ snad poprvé fandil Rusům, smál se Špaček. Teď trenéři vybírají hráče do války

Sledovali jste v pondělí večer zápas Rusů se Švédy společně?

Sice nemáme místnost pro všechny, ale hráči i trenéři to sledovali pohromadě. Myslím, že celý národ asi poprvé fandil Rusům. Přišla úleva, jak to z nás z nás všechno spadlo. Proti Slovákům nejsme pod takovým tlakem, pod jakým bychom byli v případě výhry Švédů.

Filip Pešán po vašem zápasu s Dány říkal, že po jeho bláznivém průběhu jste všichni zestárli. Viděl jste to podobně?

Mně se večer usínalo lépe. Byl to dlouhý den a nakonec to z nás spadlo (po výhře Rusů nad Švédy, která Čechům zajistila postup do čtvrtfinále). Mohli jsme se vyspat, nechci říct s úplně klidným svědomím, ale že je to dnes pro nás trošku jednodušší. Ten večer jsme si užili, ale nebylo to žádné juchání.

Rozhodli jste se proti Slovákům nasadit nejsilnější možnou sestavu, nebo uvažujete o nějakých změnách?

Všichni víme, že o našem postupu je rozhodnuto a čtvrtfinále máme jisté. Sestavu, kterou už hráči vědí, si ale necháme pro sebe a zveřejníme ji až hodinu před zápasem. Jde o to vybrat ty nejlepší hráče pro čtvrtfinále. Je to o dodržování systému, věřit mu. Ne že si na ten led jdeme jenom zahrát. O tom ten zápas rozhodně není. Prostě vybereme takovou sestavu, pro kterou jsme se rozhodli. Chceme vybrat ty nejlepší hráče do čtvrtfinále. Ti půjdou do války, a to je pro nás směrodatné.

Zleva asistent trenéra Jaroslav Špaček a útočník Matěj Blümel.

Vít Šimánek, ČTK

Právě pocit, že jste si šli jen zahrát, měl Dominik Kubalík z vaší první třetiny zápasu s Dánskem...

Nevím, jestli to bylo podcenění... Mrzelo mě, že se připravujeme na taktické věci; oslabení, přesilovky; a hned z první střely na bránu po zbytečném vyloučení dostaneme gól. Tím sami sebe dostaneme pod tlak a pak to do 50. minuty honíme. Hodně kluků to chtělo strhnout přemírou snahy sami a potom jsme vypadávali ze systému. Dneska jsme si pustili pár záběrů ze zápasu s Dány, které se nám nelíbily. Ale to jsou věci, které by měly zůstat v mančaftu. Už to není jen o trenérech, je to i o hráčích, aby respektovali jeden druhého. Po první třetině s Dány si k tomu kluci i trenéři řekli své a od té doby se náš výkon zlepšil.

Na co si proti Slovensku budete muset dávat největší pozor?

Slováci hrají stejným systémem, jakým bychom chtěli hrát my. Mnohem líp ho dodržují a to je věc, na kterou jsme se zaměřili při dopolední poradě. Nebude to zápas o ničem. Chceme dodržovat systém, ale na hráče už nebude takový tlak, jako kdybychom museli bodovat nebo vyhrát. Takhle to bude jednodušší.

Na jednu stranu musí panovat spokojenost, že o postupu už je předem rozhodnuto, na stranu druhou si ale asi uvědomujete, že výkony pořád nejsou ideální, že?

Řeknu to takhle: postoupit na 10 bodů a mít ještě zápas k dobru, je pro všechny spíš úleva. Jednou třetinou se Švédy jsme se odrazili ode dna, ale pořád to není ono.

Ve čtvrtfinále vás s takřka stoprocentní pravděpodobností čeká Finsko, nebo USA. Máte přání, proti komu byste hráli radši?

Finy známe o hodně víc, hráli jsme proti nim v sezoně několik zápasů Euro Hockey Tour. Jsou to makáči, dřou, dodržují systém a tím předloni vyhráli i mistrovství světa.

Kdežto Američané?

Jsou nevyzpytatelní, možná by ale třeba seděli našim hráčům ze zámoří. Skautujeme i Ameriku a kluci budou přichystaní na soupeřův systém. Možná jsme trošku znevýhodnění, že jsme USA během sezony nepotkali, ale na druhou stranu Američané hráli ve skupině jediný těžký zápas proti Finům. Neměli Švédy, Rusy, nás. V tom je zase jejich nevýhoda.