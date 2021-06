OČIMA MISTRA: Náš konec? Logické vyústění! Vždyť jsme zahráli jen jednu třetinu, říká Vlasák

Čtvrtfinále je vždycky hrana úspěchu a neúspěchu turnaje a my jsme ho už počtvrté z posledních pěti MS nedokázali přejít. Celé mistrovství bez fanoušků sice bylo divné, ale na to se nikdo ptát nebude. Šampionát se nám nepovedl, což mě za kluky mrzí.

Čtvrtfinále s Finy jsme začali dobře, v prvních sedmi minutách jsme měli tlak a pohyb, který jsme chtěli mít. Bohužel jsme ale nedokázali dát gól a v polovině zápasu ho naopak dostali. A bohužel se potvrdilo, že to bude zápas o jednom gólu.

Snaha a bojovnost se klukům nedá upřít, ale nedokázali jsme se prosadit přes finskou obranu, dostat puky za jejich beky. Nebyl tam pohyb a drajv, abychom soupeřovy obránce dostali pod tlak a donutili je k chybám.

Trenér Pešán do čtvrtfinále nenasadil Michaela Špačka. Odůvodňoval to tím, že chtěl mít dvě lajny ofenzivní a dvě naopak defenzivní a do oslabení a do těch útočných se mu nevešel.

Jsem stoprocentně přesvědčený, že trenéři chtěli vybrat to nejlepší, co v danou chvíli mají. Po bitvě je každý generál a přijdou úvahy o tom, čím je náš konec zapříčiněný. Chybu si musí vyhodnotit sami trenéři, ale já jsem už před mistrovstvím říkal, že mně se Špágr (Michael Špaček) líbí. V takovém zápase, jako je čtvrtfinále, může něco přinést a na ledě vymyslet chytrou přihrávku. Teď samozřejmě můžeme být všichni ti chytří, v mých očích je ale Špágr hráč, který může přiklonit tu misku vah na naši stranu. To už je ale teď všechno jen „kdyby".

Něco tomu celý turnaj chybělo a konec ve čtvrtfinále je asi logickým vyústěním toho, jak jsme se v Rize prezentovali. Před šampionátem jsme měli velká očekávání. Nebylo divu, protože příprava byla skvělá a hokej v ní vypadal moc dobře. Jenže jsme to nedokázali potvrdit v pravý čas.

Bohužel jsme podle představ odehráli jen jedinou třetinu; tu třetí; se Švédskem. Hokej, který jsme předváděli v přípravě, jsme z nějakého důvodu nedokázali zopakovat.