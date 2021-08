Kanada - USA 5:1 Kanadské hokejistky ukončily po 29 zápasech vítěznou sérii Američanek na MS

"Dneska jsme nehrály svou hru, a to po celý zápas. Prostě se nám nedařilo. Nezasloužily jsme si to a musíme se z toho poučit. Ony odehrály fenomenální zápas a my ne," řekla americká kapitánka Kendall Coyneová Schofieldová.

Kanaďanky tak vyhrály bez ztráty bodu výkonnostně silnější skupinu A a ve čtvrtfinále se střetnou s Německem. Američanky budou hrát s Japonskem, třetí Finky s českým výběrem a čtvrtou dvojici tvoří Rusko se Švýcarskem.