Deset let po tragédii v Jaroslavli. Vzpomínky stále bolí

Říká se, že čas dokáže zacelit i ty největší rány. Vzpomínky na leteckou havárii hokejového týmu Jaroslavle, při které zahynula také trojice českých reprezentantů Jan Marek, Karel Rachůnek a Josef Vašíček, ale dál vyvolávají smutek a úzkost. V úterý 7. září od tragédie uplynulo deset let.

Řada hokejových fanoušků si stále vybaví, jaký šok v nich v onu prokletou středu vyvolaly záběry trosek zříceného ruského letadla. Záchranáři vytahovali z řeky těla hráčů, kteří byli ještě připoutáni v sedačkách. Při vyšetřování se zjistilo, že pád způsobila pilotova chyba. Zahynul kompletní tým, jenž cestoval k úvodnímu utkání sezony KHL do Minsku.

Ze 45 lidí na palubě přežil jen letový inženýr. Mezi oběťmi byla vedle ruských hráčů a českého tria i slovenská legenda Pavol Demitra, kanadský kouč Brad McCrimmon, švédský gólman Stefan Liv, běloruský bek Ruslan Salej, Lotyš Karlis Skrastinš, německý zadák Robert Dietrich...

Necelých 24 hodin před tragédií jsme si s Janem Markem volali. Měl to být víceméně klasický předsezonní rozhovor. Ale rychle se stočil k jiným tématům. Zatímco Rachůnek byl v Jaroslavli kapitánem a Vašíček jeho asistentem, čerstvý otec prožíval v klubu teprve úvodní týdny a hlodaly v něm silné pochybnosti.

Jaromír Jágr pokládá květinu při pietním aktu na Staroměstském náměstí, kde se lidé loučili se zesnulými hokejisty.

Jan Handrejch, Právo

„Pro mě je rodina nade vše. Když se nám na začátku července narodil Honzík, tak jsem ho viděl jen tři týdny a pak jsem musel na soustředění. Jednou za dva týdny jsem v létě dostal od klubu na pár dnů volno, ale teď kluka vídám jen přes Skype a na fotkách. Musím to ještě vydržet," řekl Marek, jemuž vedení Jaroslavle slíbilo, že bude hrát s Demitrou a Vašíčkem, realita však byla jiná.

Tehdy měl i nabídku ze Sparty, domlouval se jeho přesun do extraligy. „Když mám zápas, nebo trénink, ještě to jde. Ale když pak přijdu domů a koukám na televizi, tak mě pronásledují různé myšlenky," popisoval, jak těžce v Rusku snáší odloučení.

O pár dnů později se po celé Evropě konaly tryzny za tragicky zemřelé hokejisty. Odložen byl program KHL i české nejvyšší soutěže. Čest památce hráčů vzdala také NHL.

„Moc dobře si vzpomínám na Karla Rachůnka. Šikovný kluk, který měl přehled a uměl tvořit hru. Byl to dobrý hráč, a ještě lepší člověk," řekl nám v rozhovoru Lou Lamoriello, generální manažer New Jersey Devils, kde Rachůnek odehrál jednu sezonu.

Fanoušci Zlína vyjádřili soustrast na stadiónu Luďka Čajky za zesnulého Karla Rachůnka a ostatní oběti letecké katastrofy.

Grygera Jindřich

Čeští fanoušci asi nikdy nezapomenou na památné hokejové momenty, které pomohly k velkým světovým triumfům. Vašíčkův gól vkleče přes celé hřiště ve finále šampionátu 2005 ve Vídni proti Kanadě. Markovy úspěšné nájezdy ve čtvrtfinále a semifinále MS v Německu 2010. A hlavně Rachůnkovu vyrovnávací ránu sedm vteřin před koncem semifinále proti Švédům z Kolína nad Rýnem.

Čísla 4 (Rachůnek), 15 (Marek), 63 (Vašíček) byla později vyřazena ze sady české reprezentace.

Na počest útočníka, jenž v roce 2006 pomohl Spartě vyhrát titul, je každoročně pořádán dorostenecký Memoriál Jana Marka. Za pár let by ho mohl hrát i desetiletý Markův syn, který nastupuje za sparťanské žáky. Táta by z něj měl radost.