Brankáře Pateru poslali z Vegas na farmu do Hendersonu

Český hokejový brankář Jiří Patera opustil přípravu Vegas a přesunul se na farmu do Hendersonu do nižší AHL. Dvaadvacetiletý odchovanec Slavie už působil v týmu Silver Knights ve zkrácené minulé sezoně, kterou začal při odloženém startu zámořských soutěží v extraligovém Motoru České Budějovice.

Patera nenastoupil ani v jednom z dosavadních čtyř přípravných duelů Vegas. Jen v tom druhém v úterý při domácí výhře 4:3 nad Coloradem sledoval ze střídačky počínání Laurenta Brossoita.

V minulém ročníku odchytal při debutu v extralize za Motor 15 utkání, měl průměr 3,56 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 88,7 procenta a jednou udržel čisté konto. Za Henderson nastoupil v sedmi duelech, měl průměr 3,54 a úspěšnost 88,8 procenta.

Vegas jej draftovalo v 2017 v 6. kole na 161. pozici. Po draftu odešel z Českých Budějovic do USHL do Cedar Rapids a po roce zamířil do další juniorské soutěže WHL do Brandonu, kde působil dvě sezony. S Vegas mu vstoupí v platnost druhý rok tříletého nováčkovského kontraktu.