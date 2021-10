Říčka se o góly musel skoro hlásit. Říkal jsem si, že budu muset dát ještě třetí, aby mě zahlásili, smál se

Dynamu v pátek ráno vypadli ze sestavy obránce Košťálek, a jejich nejproduktivnější hráč Cienciala, opřít se ale mohli o střeleckou formu Roberta Říčky. Nejlepší snajpr soutěže se postaral o oba pardubické góly v základní době, když v obou případech poslal svůj tým v úvodní třetině do vedení.

Na přiznání desátého a jedenáctého zářezu v sezoně si musel Říčka ale počkat, protože sudí nahlásili jako autory branek Poulíčka a Rohlíka. „Říkal jsem si, že budu muset dát ještě třetí, aby se konečně trefili. Naštěstí to opravili," byl rád 32letý útočník Pardubic, který se přiznání obou gólů dočkal až poté, co si odpykal dvouminutový trest za vysokou hůl.

Chyby v zápise ale během návštěvy u časoměřičů nereklamoval. „Ne, to ne. Ale hlásili špatně i asistenci, tak jsem jim jen říkal, že tam mají špatně i přihrávky," smál se útočník Pardubic.

Bývalý hráč Zlína a Sparty se v Třinci poprvé prosadil v 11. minutě, kdy jej na brankovišti ideálně našel obránce Juraj Mikuš. Domácí sice téměř přesně za dvě minuty zásluhou Marka Daňa srovnali, po dalších dvou minutách ale Dynamo zásluhou Říčky znovu vedlo.

„Byly to takové šťastné góly, žádné hezké akce, jako některé naše předchozí góly. První branka byla teč od mé brusle. Juraj Mikuš mi to tam dal a obránce mi zablokoval hokejku. I druhý byl šťastný. Střílel jsem a od holeně třineckého obránce (Marinčina) se to odrazilo do branky. I takové se ale počítají," popisoval Říčka.

Hráči Pardubic se radují z gólu. Zleva autor branky Robert Říčka, Ondřej Roman a Dennis Robertson.

Josef Vostárek, ČTK

Vstup do sezony si odchovanec havířovského hokeje náramně užívá. Na jedenáct gólů a tři přihrávky potřeboval čtrnáct zápasů. V Třinci dvěma góly dorovnal na čele klubové produktivity absentujícího Ciencialu. „Jsem rád, lepí mi to a tuhle situaci si užívám. Mám skvělé spoluhráče, trenéři mi věří. Jsem rád, že můžu týmu takhle pomáhat," svěřil se Říčka.