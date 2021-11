Trable v boji o ZOH: Neočkovaný Červenka má velký problém, Šulák se sputnikem do Finska nejede

Listopadová Karjala a prosincový Channel One Cup jsou jedinými turnaji před únorovou olympiádou v Pekingu, na kterých si generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd a její trenér Filip Pešán mohou otestovat hráče z Evropy, kteří připadají v úvahu pro start pod pěti kruhy. Pro první podnik seriálu Euro Hockey Tour ale nemají k dispozici všechny hokejisty, které chtěli vidět.

Českobudějovický Milan Gulaš výzvu zabojovat o Peking přijal, takže příští týden po téměř dvou letech znovu oblékne dres nároďáku. Jiný útočník Vladimír Sobotka ze Sparty však musel kvůli zranění odmítnout.

A pak jsou tu obránce Vladivostoku Libor Šulák a útočník švýcarského Rapperswilu Roman Červenka.

Finové pustí do své země na Karjalu jen hráče a členy realizačního týmu očkované proti koronaviru, což Červenka není. A pokud se očkovat nenechá, zřejmě přijde i o olympiádu v Pekingu, kam mohou rovněž jen sportovci s vakcínou. Neočkované by čekala třítýdenní karanténa, což de facto znamená stopku pro účast na hrách.

Libor Šulák v dresu národního týmu.

Český hokej, Jan Beneš

Červenka, který naposledy reprezentoval na MS 2018 v Dánsku, by v tom případě po účasti na hrách ve Vancouveru, Soči a Pchjongčchangu přišel o šanci zúčastnit se čtvrtých ZOH v řadě.

„Má zájem se porvat o nominaci na olympiádu, bohužel ale není naočkovaný, což je docela velký problém. Bez očkování bohužel nemůže jet. Jestli se z jeho strany situace nezmění, je olympiáda pro něj nereálná," říká Nedvěd na adresu útočníka, který ve švýcarské lize září, když v 21 zápasech zaznamenal 27 kanadských bodů za osm gólů a devatenáct asistencí a je druhý v tabulce produktivity celé soutěže.

Šulák sice očkovaný je, jenže sputnikem. A Finsko u této vakcíny vyžaduje po vstupu do země třídenní karanténu. Česká reprezentace do Helsinek dorazí příští čtvrtek a zápasy s domácím nároďákem hraje v sobotu, s Rusy o den později. Tím pádem Nedvěd s Pešánem museli Šuláka v nominaci vynechat.

Na Karjalu ani Channel One Cup nepojede zkušený útočník Jan Kovář, o jeho zařazení do nominace pro olympiádu se trenéři rozhodnou až na poslední chvíli.

Hvězdný David Krejčí z Olomouce pak odehraje v prosinci v rámci Channel One Cupu jen zápas v Praze s Finy. Do Moskvy, hlavního dějiště turnaje, už s týmem nepoletí. „Davida není potřeba vláčet po všech zápasech. Nepotřebujeme ho vidět, víme, co od něho můžeme čekat," naznačil Nedvěd, že navrátilec z Bostonu má místo v Pekingu jisté.