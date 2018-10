Nováčka Zdráhala nejdříve dostihla nominace, pak i klubový pokladník

„Mám ohromnou radost. Je to pro mě veliká čest. Přiznám se, že i když se mi v této sezóně zatím daří, tak jsem to nečekal. Přece jen konkurence je velká, v úvahu připadá velké množství hráčů z KHL i dalších evropských lig. O to víc jsem tedy rád, že se to podařilo a že mě pan trenér Říha vybral," vykládal 23letý vítkovický útočník, který v dosavadním průběhu extraligové sezóny posbíral ve 14 zápasech 9 kanadských bodů za 6 gólů a 3 asistence. „Už za mnou byl náš pokladník, Roman Szturc, že mě to bude něco stát," usmíval se Zdráhal.

Finský turnaj začnou Češi na domácím ledě. V pražské Tipsport Aréně vyzvou ve čtvrtek 8. listopadu Švédy. „Snem každého hráče je reprezentovat vlastní zemi. A když je to navíc doma, bude pro mě ještě větší motivací si říct o místo v sestavě právě v tomto zápase," přiznal Zdráhal.

Zdráhal ve Vítkovicích těží ze spolupráce se Šimonem Stránským a Lukášem Kucserou. A extraligovou formu by si rád přenesl i do národního týmu. „Mezinárodní zápasy asi budou na trochu jiné úrovni. Já budu rád za každou minutu na ledě v národním týmu a budu makat na sto procent," slíbil Zdráhal, kterého na reprezentačním srazu z Vítkovic doplní už ostřílenější gólman Patrik Bartošák.