Říha: Mužstvo dál pracovalo a štěstíčko se k nám obrátilo

Čeští hokejisté předvedli pod trenérem Milošem Říhou starším první velký obrat, když Finy na úvod Channel One Cupu porazili 4:3 v nájezdech, ačkoliv při nástupu do třetí třetiny prohrávali 0:3. Zkušený kouč ocenil, že jeho svěřenci zápas přes nepříznivé skóre nevzdali.

"Pro nás je důležité, že mužstvo nespadlo a pracovalo dál jako v minulých zápasech. Nakonec se k nám štěstíčko obrátilo a zápas jsme dotáhli do vítězného konce," řekl Říha v rozhovoru s novináři.

První třetina vypadala slibně, jenže v jejím závěru otevřeli Seveřané skóre a ve druhé části se dostali do ohromné pohody. "Zase tam byly takové vlny. Finové do nás začali chodit, ale my jsme na to dobře zareagovali a vytvořili si spoustu šancí. Oni z minima vytěžili maximum, dali nám gól a trochu se uklidnili. Začali hrát svůj hokej," uvedl Říha.

Problémem z jeho pohledu potom bylo, že českému týmu chyběla větší trpělivost. "My jsme se malinko zbláznili s tím, že jsme chtěli hned vyrovnat. Měli jsme spoustu šancí, ale začali jsme propadat. V půlce zápasu už jsme trochu přeházeli pětky, dali jsme tomu malinký impulz. Vysvětlili jsme si, jak bychom chtěli hrát, což kluci stoprocentně splnili. A proto se to otočilo," řekl šedesátiletý trenér.

Debaklu se neobával. "Proto tam máme zkušené hráče. Ukazují mladým, že ještě není konec. Nastavili jsme, že zápas prostě končí až v 60. minutě. Pořád je o co hrát. Buď o nějakou čest, nebo o další zápas. Kluci to dokázali, klobouk dolů před nimi," ocenil Říha, jehož výběru zajistil výhru Dominik Kubalík. Nejprve v poslední možnou chvíli vyrovnal a hned poté rozhodl. "Dal jako jediný gól, tak na ledě zůstal," podotkl Říha.

A co od něho slyšel tým během druhé přestávky, po níž se začal rodit velký obrat? "My jsme tam nebyli hned na začátku, nechali jsme to trochu na hráčích. Byli jsme jim pak jen říct, co bychom od nich potřebovali, jak by se to mohlo změnit. Oni to splnili, ale za stavu 3:3 jsme to zase začali tahat po rozích. Místo toho, abychom to tlačili do předbrankového prostoru. To jsou vlny, které se musíme odnaučit," prohlásil Říha.

Výhra po velkém obratu ho potěšila. "Samozřejmě. Prohrávat ve Finsku 0:3... Finové s obranou a poctivou hrou pustili takových zápasů málo. A nám se pořád vše rodí a tvoří. Byli tady noví hráči a přišli ti, kteří by do toho měli zapadnout, ale pomalu to přichází. Když budeme minimalizovat chyby, které jsme udělali třeba při druhém gólu, může to k něčemu vést," věří Říha.

Finové sice měli stejně jako na listopadovém turnaji Karjala bruslařsky navrch, přesto si Češi našli cestu, jak je lze porazit. "Pokud budeme plnit věci, které jsme si řekli a trénovali je, neměli velkou šanci. Že se k nám dostávali do třetiny a měli určitý tlak, po rozích to vlastně tlak není. Eliminovali jsme je," uvedl Říha.

"Bylo na nás vidět, že ne všem jdou nohy. Kluci přijeli dost utahaní a někteří na poslední chvíli. Trénink jsme měli navíc docela intenzivní. Bruslařsky se jim pomalu vyrovnáváme. Mladí hráči s nimi bruslit dokážou, ale pokud hrajeme takticky, jak se na tom domluvíme, hned to jinak vypadá," dodal Říha.