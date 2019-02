Ne, Říha netočí pohádku! V české reprezentaci můžou hrát ve Švédsku tři bratři

Tomáš Zohorna z Chabarovsku i Hynek z Lahti figurovali už v původní nominaci, kterou trenér reprezentace Miloš Říha zveřejnil minulý týden. Kvůli zranění libereckého forvarda Michala Birnera byl nyní mezi náhradníky povolán i Radim Zohorna z Mladé Boleslavi.

O Birnerem uvolněné místo svede nejmladší ze Zohornů souboj s Rudolfem Červeným ze Slovanu Bratislava, Jakubem Flekem z Karlových Varů a sparťanem Lukášem Rouskem. I ti figurují mezi náhradníky.

Český útočník Tomáš Zohorna.

A Říha přiznává, že poskládat jednu útočnou formaci ze tří bratří mu není proti srsti. Právě naopak...

„Úplně jednoduše si dokážu představit, že by hráli spolu. Zasloužili by si to a byli by dobří. Jak je znám, byli by schopni vytvořit takovou checking line, starali by se o sebe a vyhověli si," je přesvědčený šéf české střídačky.

Útočník Hynek Zohorna.

„Všichni jsou dobří bruslaři, agresivní, každému se teď daří. Navíc by měli obrovskou zodpovědnost jeden za druhého," uvažuje Říha, který o finální nominaci pro Švédské hry rozhodne v úterý, den před odletem nároďáku do Stockholmu.

Na pondělním srazu se mu kromě Birnera nehlásili ani obránci Ondřej Němec z Komety a Ondřej Vitásek z Kunlunu. „Cítí se dobití, rádi by se doléčili a potrénovali," vysvětloval Říha, důvod absence dvou beků, které nahradí olomoucký Jakub Galvas a třinecký David Musil, původně náhradníci.

Trenér hokejové reprezentace Miloš Říha.

Až v úterý se k týmu v Praze připojí zadák Marek Hrbas a Tomáš Zohorna, útočník Jiří Sekáč mužstvo doplní až ve Stockholmu. Česká reprezentace se na Švédských hokejových hrách utká ve čtvrtek s domácím výběrem Tří korunek, v sobotu ji pak čekají Finové a o den později Rusové. Poslední duel vynechají útočníci Jan Kovář s Milanem Gulašem, které totiž už v pondělí čeká extraligové dohrávka na ledě Sparty.

Jak dnes Češi trénovali: Bartošák, Hrubec, Will - Polášek, Zámorský, Štencel, Kundrátek, Krejčík, M. Doudera, J. Galvas, D. Musil - Gulaš, Jan Kovář, Zdráhal - Lenc, Filippi, Kvapil - Zaťovič, P. Holík, M. Stránský - Koblížek, Horák, H. Zohorna - Rousek, R. Zohorna, Flek

Říha věří, že po dvou posledních místech z turnajů Karjala a Channel One Cupu nyní přijde zlepšení. „Budeme se teď starat i o výsledek. Na předchozích turnajích jsme si chtěli kluky trochu ohrát a dát jim trochu volnosti, teď už ale budeme hrát na výsledek. Nebudeme hru tolik otvírat, nebudeme se snažit tolik útočit. Budeme hrát víc takticky," avizuje Říha.