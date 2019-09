Po třech letech znovu v Plzni! Reprezentace vyzve úřadující mistry světa

Po více než třech letech se česká hokejová reprezentace opět představí v mezistátním duelu v Plzni. V jediném utkání, které sehrají do konce kalendářního roku v domácím prostředí, přivítají svěřenci trenéra Miloše Říhy staršího ve čtvrtek 12. prosince v zahajovacím zápase Channel One Cupu úřadující mistry světa Finy.

„Jsem přesvědčen, že utkání s mistry světa si fanoušci nenechají ujít," uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„Zvlášť, když finští hokejisté vybojovali titul s mužstvem, v němž převládali hokejisté z nejvyšší domácí soutěže. Jako tradičně se můžeme těšit na jejich rychlý, na vynikajícím bruslení založený hokej," dodal Král.

🏒 | První zápas letošního Channel One Cupu sehraje #narodnitym 12. prosince v Plzni! V západočeské metropoli se utká s úřadujícími mistry světa z Finska 🇫🇮 Vstupenky budou v prodeji od 1. října 💪#jakolev pic.twitter.com/htVsKtj1XC — Hokejový nároďák (@narodnitym) September 17, 2019

Vstupenky půjdou do volného prodeje na serveru hokejkaticket.cz ve středu 2. října. Cena lístku na stání činí 290 korun, vstupenky na sezení se pohybují v cenové hladině od 430 do 490 korun. Děti do 140 cm výšky mohou na zápas již za 180 Kč, vozíčkáři s doprovodem mají – do vyčerpání kapacity pro ně určených míst – vstup zdarma.

Čeští resp. českoslovenští hokejisté sehráli v Plzni dosud třináct zápasů s bilancí jedenácti výher, jedné remízy a jedné porážky. Poprvé národní tým vyzval v západočeské metropoli v říjnu 1956 Švédy (3:2), naposledy v listopadu 2016 stejného soupeře porazil 6:3.