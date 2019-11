Kluci hráli výborně, byl to super výkon, ocenil tým brankář Will

Druhý zápas v hokejové reprezentaci odchytal dnes brankář Roman Will. A po premiérové únorové výhře 3:1 proti Finsku na Švédských hrách získal se stejným výsledkem také skalp Švédů. Z 22 střel skončila za jeho zády pouze ta milimetrově přesná z hole Mikaela Wikstranda, jíž do branky pomohla branková konstrukce. Sedmadvacetiletý gólman ale jakékoliv zásluhy směřoval ke spoluhráčům.

"Neviděl jsem tam z pohledu defenzivy vůbec žádný problém. Kluci hráli opravdu výborně. Pomohli mi. A ty střely, které prošly, byly takové, co musí gólman chytit. Kluci mi tam udělali prostor, takže jsem na to viděl. Skvěle bojovali, byl to super výkon po taktické stránce, byla tam obětavost. Myslím si, že můžeme být spokojení. Ukázali jsme cestu, jakou chceme hrát," řekl v rozhovoru s novináři.

Nejvíce práce měl ve třetím dějství, kdy Seveřané usilovali o vyrovnání jednogólového manka. Za prvních 40 minut na něho ale mířilo pouhých devět střel. "To je zase o tom, že jsme hráli dobře. Kluci výborně napadali, a když už tam něco bylo, tak to pozičně odehráli. Je to pak samozřejmě o něco těžší, když člověk nemá tolik práce, ale já jsem šťastný za to, jak skvělý zápas jsme odehráli," ujistil Will.

Tomáš Zohorna padá po souboji se Švédem Fredrikem Handemarkem.

Tt News Agency, Reuters

Plzeňský rodák chytá od této sezony za Rögle, kde nastoupil už do devíti zápasů. Má tak se švédským hokejem už nějaké zkušenosti. Bezradnost domácích ho ale nepřekvapila. Právě s ohledem na kvalitu hry Čechů. "Ani ne, protože jsme hráli opravdu dobře a byli jsme dobře připravení. Odehráli jsme takřka dokonalý zápas. Vždy jsou nějaké chyby, to je sport, ale plnili jsme, co jsme měli. A když budeme takhle pokračovat, tak jedině dobře," prohlásil Will.

Z herní i výrazné střelecké převahy bylo ale dlouho jen těsné vedení 2:1. "Zhodnotil bych to tak, že se na to dobře koukalo," pousmál se Will. "Věřil jsem klukům, že ještě nějaký gól dáme. A také tomu, jak zkušené hráče tady máme. A opravdu jsme to tam sehráli výborně, když šli Švédové do šesti. Sebevědomě jsem věřil tomu, že to zvládneme," dodal Will.

Klíčový zákrok si připsal v polovině třetí třetiny, kdy zakončoval do odkryté branky Max Friberg, jenže jeho pokus zastavila na ledě položená hůl v ruce ležícího strážce českého brankoviště.

Jan Kovář (uprostřed) překonává švédského brankáře Adama Reideborna.

Ulf Palm, ČTK/AP

"Ono je těžké to takhle říct, protože každý zákrok je klíčový. Každá střela může skončit gólem. Samozřejmě shora si člověk řekne, že možná právě tenhle byl klíčový, ale těžko hodnotit. Můžu ale říct, že byl důležitý. Bylo to i trochu se štěstím, když jsem ležel, ale to k tomu patří. Ten hráč ale neměl jinou variantu, než to jen zamést. Nemohl to zvednout a já spoléhal na to, že mě do té hokejky trefí," popsal Will.

Podle dopředu avizovaných plánů trenérů dnešním startem zároveň dochytal. Prostor dostanou Marek Langhamer i Karel Vejmelka. A Will to bere s velkým nadhledem. "Já jsem vděčný za každou minutu, kterou dostanu. Myslím, že je to takhle jedině dobře. Vždyť Karel chytá výborně v Česku a Langýs je jedinou šancí pro Chabarovsk, jak může získat body. Takže proč ne? Nevidím v tom problém, je to takhle správně," přitakal Will.

Dmitrij Jaškin, autor první české branky proti Švédsku.

Ulf Palm, ČTK/AP