Český obránce ohromil Finsko. Dva hattricky za měsíc? Pořád tomu nevěřím, žasne

„Pořád tomu nějak nevěřím a nevím, jak to popsat," vykládá s úsměvem osmadvacetiletý bek, a přitom zašátrá hluboko do paměti. „Hattrick jsem dal v deváté třídě na turnaji na Spartě, ale v profesionální kariéře nikdy. Tohle je něco nereálného, co jsem v životě nečekal, že se stane," tvrdí užasle.

Na konci října nejprve nasypal tři branky Kuopiu a střeleckou explozi pak 26. listopadu zopakoval proti Jyväskylä. Po druhé trefě z padesáté minuty ho navíc spoluhráči na střídačce popichovali. „Všichni říkali, je ti jasný, co teď čekáme?" Bylo to takové vtipné," vzpomíná Krejčík, který zaútočí na osobní maximum. K překonání osmigólové mety z předloňské sezony v dresu Brna má přitom spoustu času, vždyť základní část soutěže je teprve v polovině.

Na ledě válí, parťáci v kabině ho ale celkem překvapili. Do klubové kasy totiž po báječném představení nemusel hodit jediné euro. „Kupodivu mě to nestálo fakt vůbec nic. Tady v Česku by se mi to asi trošku prodražilo, jenže ve Finsku zatím nikdo s ničím nepřišel," diví se pražský rodák. Zato gratulací na jeho mobilní telefon dorazila fůra. „Je to samozřejmě příjemné a jsem za to moc rád. Ve finále je důležitý, jak se daří týmu. Člověk má pak sebevědomí a i štěstíčko se přiklání," vysvětluje.

Podobný koncert však není v zemi tisíce jezer ojedinělým jevem. V novodobé éře už dva hattricky z holí obránců během jednoho ročníku padly. „V roce 1977 jich měl dokonce někdo i pět," prohlásil Krejčík. O jeho parádě se na severu Evropy napsalo hodně, přesto ohlasy tamních médií sám příliš nestudoval. „Člověk tomu ani nerozumí. Jenom jsem se díval na instagram, na obrázky," culí se borec, jenž do finštiny ještě tolik nepronikl. "Umím poděkovat, pozdravit, žádné věty ještě dohromady nedám."

V Oulu si ale jméno udělal. V hodnocení plus/minus za účast na ledě při vstřelených a obdržených gólech nasbíral už 26 kladných bodů, což je nejvíc v celé soutěži. „Líp začít sezona fakt nemohla. Musím zaklepat, aby to takhle pokračovalo dál," přeje si Krejčík. „Je to však velký odraz toho, jak se daří celému mužstvu. Máme skvělý a sebevědomý tým, výhry se kupí a jednotlivci z toho pak samozřejmě těží," pěje Krejčík chválu na Kärpät, kam v létě přestoupil z Lukko Rauma.

Věděl, že jde za lepším a ze změny hokejové adresy si mne ruce. Kärpät drtí konkurenci, před druhou Tapparou Tampere má v tabulce devítibodový náskok. „První dvě pětky v Oulu jsou naprosto výborné a rozhodují zápasy. To nám trošku minulý rok v Raumě chybělo. Z pohledu brankářů a obrany je to taky výborné. Všechna kolečka, která zapadají do stroje, šlapou na sto procent," libuje si.

Na rychlost a intenzitu tréninků si už zvykl. Finská liga mu sedí. „Je to tam docela o bruslení. Někdy až moc. Je to i na úkor kvality, někdy kvůli tomu vznikají chyby," říká.

Na severovýchodním pobřeží Botnického zálivu zároveň našel takřka ideální destinaci k živobytí. Byť kratší dny snáší hůř, hlavně pozdní východy slunce. „Když vstáváte a jedete na trénink furt za tmy, to je fakt nepříjemný. Město je ale krásné. Život je tam naprosto jednoduchý a bezproblémový," vykládá Krejčík.

Pevně doufá, že si herní pohodu přivezl i do národního týmu. Na listopadové Karjale zazářil. Ve třetí sérii samostatných nájezdů překvapivě vyjel k exekuci a povedeným blafákem nakonec zařídil cenný triumf nad domácími Finy. „To bylo hodně úsměvné. Vůbec jsem nečekal, že nájezd pojedu. Asi to nějak dokresluje zatím tuhle sezonu, jak celá začala..." dodal spokojeně.