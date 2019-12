Rusko - Švédsko 3:4 Švédové v Moskvě udolali sbornou

Na čtvrtý pokus to vyšlo! Švédští hokejisté vstoupili do Channel One Cupu v Moskvě výhrou nad domácím Ruskem 4:3 a připsali si na úvod druhého turnaje Euro Hockey Tour první vítězství v sezoně. Dostali se tak v tabulce před Rusko, které má na kontě pouhé dva body.