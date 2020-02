Říha: Neuvěřitelné, jak se chováme k českému hokeji! Dopředu už radši s ničím nepočítám

Už minulý týden při nominační tiskovce na Švédské hry si postěžoval na nezájem některých klubů uvolňovat hráče pro národní tým a ani s týdenním odstupem trenéra české hokejové reprezentace Miloše Říhu staršího rozmrzelost neopustila. Naposledy si v pondělí musel škrtnout útočníka Magnitogorsku Tomáše Filippiho. „Ve Stockholmu chceme obhájit loňské prvenství. Myslím, že i po těch peripetiích se skládáním mužstva, což mi připadá trošku neuvěřitelný, jsme složili velmi silné mužstvo. To mužstvo to dokáže,“ věří jednašedesátiletý kouč.

Hodně vám komplikovalo práci, když jste si musel škrtnout snad polovinu kádru, se kterým jste chtěl vyrazit na Švédské hry?

Neřekl bych, že nám to komplikuje práci. Jde o negativní stránku od klubů i od hráčů, i když nevím, jak na ně jejich kluby působí. Myslím, že by to tak nemělo být (omlouvání se z reprezentačních turnajů). Víc se k tomu nechci vracet. Pro mě je ale neuvěřitelné, jak se chováme k českému hokeji.

Takhle aspoň dostanou příležitost ukázat se jiní hráči...

V probíhající sezoně jsme se snažili reprezentační kádr trošku rozšířit o mladší nadějnější hráče. Třeba Rusové teď berou na Švédské hry hned sedm hráčů, kteří před měsícem získali na MS dvacítek stříbro. Jenže to my nemůžeme, když nám polovina kluků z kádru dvacítky odletí do svých klubů v zámoří. A ostatní naši mladí dostávají ve svých klubech čím dál méně prostoru, třeba dvě minuty za zápas. To na úroveň našeho dospělého nároďáku nestačí.

Z jakého důvodu se nejnověji omluvil Fillipi z Magnitogorsku, který v KHL bojuje o postup do play off?

Myslím, že je to otázka Rusů (Magnitogorsku), ne Filippiho. S klubovým spoluhráčem Nestrašilem se na Švédské hry těšili, ale klub je podle mě nepustil. Slušností klubu by ale mělo být zavolat. Třeba s Dynamem Moskva to tak funguje, s jeho manažerem jsme se domluvili, že když Jaškin reprezentoval na posledních dvou turnajích a je v klubu hodně vytěžovaný, tak ho teď nebudu tahat do reprezentace, když už ho nepotřebuju zkoušet.

Můžete si vůbec jako trenér národního týmu dupnout a klubům prostě sdělit, že dotyčného hráče chcete mít ten a ten den na srazu reprezentace a hotovo?

Chtěl bych, aby při Euro Hockey Tour měly všechny zúčastněné země ve svých ligách pauzu (třeba KHL se hraje ještě v pondělí, předehrávka extraligy mezi Spartou a Vítkovicemi dokonce v úterý - pozn. aut.). Aby se poslední zápas odehrál třeba v pátek, o víkendu by kluci měli volno a v pondělí by se hlásili na reprezentačním srazu. Není ale možné, jak tomu bylo v prosinci na Channel One Cupu, že jsme se v kompletním složení sešli až ve středu večer a hned další den už hráli zápas.

V pondělí jste doplnil do nominace nejstaršího z útočníků Zohornových, Tomáše. Po prosincové operaci slepého střeva už je zcela fit?

S Tomášem jsem osobně mluvil, když po operaci začínal s tréninkem a odlétal do Chabarovsku. Po týdnu tréninku ho hned nasadili do zápasů, odehrál čtyři a byl v nich výborný. Nechal jsem na něm, jestli by nechtěl jet na Švédské hry. Původně jsme s ním nepočítali, jak nám ale postupně začaly chodit omluvenky, znovu jsem ho požádal a on jednoznačně řekl, že pojede.

Hodně vás tím potěšil?

Samozřejmě. Stejně jako mě potěšil Michal Řepík, že v pondělí přišel na sraz reprezentace, přestože v úterý bude hrát za Spartu extraligu proti Vítkovicím. Přesně takhle by měl přístup hráčů vypadat.

Věříte, že se Řepík s dalším povolaným sparťanským obráncem Janem Košťálkem ve středu k nároďáku připojí? Spartě se prý s ohledem na našlapaný program klubu pozvánka pro její dva hráče moc nepozdávala...

Dopředu radši nepočítám s ničím a už ani nemám z ničeho obavu. Když vidím přístup některých, tak může přijít i to, že nepřijedou. Třeba Košťálek byl i v součtu s minulou sezonou pozván do reprezentace už potřetí a vždycky se na poslední chvíli omluvil. Jednou byl zraněný, to vím, ale podruhé to bylo takové zranění... Nechci ale nikomu sahat do svědomí. Nejsem doktor, hráč ani manažer klubu. Ať se teda kluby domluví, že se na reprezentaci jezdit nebude a je to. Někteří trenéři a kluby ale spolupracují velmi dobře. Stejně jako bych rád zmínil dobu, kdy jsem trénoval Pardubice.

Prosím.

Byl to takový extrém. Byla sezona, kdy na první reprezentační turnaj jelo dvanáct hráčů z Pardubic, na druhý a třetí zase dvanáct. A před tím čtvrtým, kdy jsme se dohodli, že je před play off, tak kvůli velké vytíženosti nepojedou reprezentovat, jich nakonec jelo hned čtrnáct. A neudělal jsem s tím nic. Měli bychom nastavit určitá pravidla - třeba že by si reprezentační trenér mohl vzít z každého klubu tři hráče, aby se na to v daném klubu mohli připravit. Další věcí je, že i když je hráč zraněný, stejně by měl přijet na reprezentační sraz, kde by reprezentační doktor rozhodl, jestli může hrát, nebo ne. Není možný, aby čtrnáct dní dopředu věděli, že dotyčný hráč je zraněný a on stejně ve své soutěži odehraje 27 minut v zápase. To je trošku divný...

Nominace Česka na Švédské hokejové hry: Brankáři: Roman Will (Rögle/Švéd.) Dominik Furch (Örebro/Švéd.) Obránci: Jakub Jeřábek (Podolsk/KHL) David Musil (Třinec) David Němeček (Lukko Rauma/Fin.) David Sklenička (Jokerit/Fin.) Lukáš Klok (Lukko Rauma/Fin.) Jan Košťálek (Sparta) Jakub Krejčík (Kärpät Oulu) Michal Moravčík (Litvínov) Vojtěch Mozík (Färjestad/Švéd.) Libor Šulák (KooKoo Kouvola/Fin.) Útočníci: Jakub Flek (Karlovy Vary) Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL) Martin Zaťovič (Kometa Brno) Radan Lenc (Liberec) Michal Řepík (Sparta) Tomáš Hyka (Čeljabinsk/KHL) Jan Kovář (Zug/Švýc.) Matěj Stránský (Třinec) Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL) Michal Kovařčík (Třinec) Radim Zohorna (Mladá Boleslav) Roman Horák (Växjö/Švéd.) Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL) David Šťastný (Mladá Boleslav) Jan Dufek (Zlín) Pozn.: Sklenička s Hanzlem ještě v pondělí hráli KHL a k týmu se připojí v úterý. Sparťany Řepíka s Košťálkem v úterý čeká extraligový duel s Vítkovicemi a národnímu týmu se budou hlásit ve středu při odletu do Stockholmu. Až ve švédské metropoli doplní národní tým bratři Hynek a Tomáš Zohornovi z Chabarovsku.

Proč jste nakonec povolal i další útočníky Romana Horáka a Jana Dufka, přestože původně, stejně jako Tomáš Zohorna, nefigurovali ani mezi náhradníky?

Souvisí to s tím, že mi kluby mnou oznámené náhradníky neuvolnily. Stáli jsme o Šimona Stránského z Brna, o Ondřeje Najmana z Mladé Boleslavi. U Ondřeje Kovařčíka z Třince zase v posledních zápasech nebyla taková výkonnost, takže jsme se rozhodli my, že ho brát nebudeme.

Už víte, komu pro Švédské hry svěříte roli kapitána?

Ještě jsme se o tom nebavili, ale myslím, že je to docela jasný (z pozice nejzkušenějšího hráče výběru by měl kapitánské céčko dostat Jan Kovář - pozn. aut.).