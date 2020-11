Pešán po nočním chaosu doufá, že mu na Karjale zůstanou všichni hokejisté

Debutující kouč Filip Pešán přesto věří, že nakonec bude mít pro turnaj k dispozici všech třicet hráčů reprezentačního kádru, do nějž patří i další obránce David Sklenička, který ale ještě dnes hraje s Jokeritem utkání KHL v Soči a s národním týmem bude až o víkendu.

Hokejisté měli sraz až ve finské metropoli, všichni hned po příjezdu do hotelu absolvovali testy na covid-19. „Než dostali do ruky negativní výsledek, nemohli se kluci vůbec potkat," vysvětlil generální manažer Petr Nedvěd.

První den #KarjalaCup byl organizačně náročný, vše už ale směřuje k prvním zápasům: https://t.co/0aKRmfTUcU



Foto: Suomen Jääkiekkoliitto (@leijonat) pic.twitter.com/dvg0SsDDCS — Hokejový nároďák (@narodnitym) November 3, 2020

„Bylo to dost nepříjemné, protože všichni zůstávali na hotelu v izolaci. Navíc se až pozdě večer ukázalo, že Hronek a Novák měli hraniční hodnoty testů. Oba covid už prodělali, takže to může souviset i s tím. Teď hledáme formu, aby tu mohli být v souladu s požadavky místních hygieniků," přiblížil Pešán.

„Ještě někdy po půlnoci jsme na hotelu všechny možnosti probírali, byl to docela chaos. Není to zrovna jednoduchá situace, řešíme kolem spoustu organizačních věcí," přiznal kouč, který pro úterní trénink rozdělil mužstvo na dvě části. „Nejdřív šli na led kluci z dvacítky, to bylo dost syrové, přece jen je na nich znát, že tři týdny nemohli pořádně trénovat. Ale mají dost času, většina z nich si zahraje zápas až v neděli proti Rusku," dodal Pešán.

Kouč před čtvrteční premiérou proti Švédům už ordinuje mužstvu své představy a záměry. „Dělali jsme systémové věci. Nejdřív proběhl mítink, kde jsme klukům naznačovali, jakým způsobem chceme hrát. Na tréninku jsme se zaměřili na herní systém, snažíme se ho hráčům ušít na tělo."

Český brankář Patrik Bartošák by měl na Karjale odchytat první zápas.

Vlastimil Vacek, Právo

Představu už má o složení formací a počítá s tím, že první zápas na Karjale by odchytal Bartošák. „Typologicky jsme hráče poskládali do pětek, teď nejsem schopen říci, jestli je budu postupně míchat. Kluky z Ruska jsme dali do jednoho útoku, stejně tak necháváme vazby z finských klubů, aby nám chemie fungovala," dodal.

Hokejisté prožijí naprosto atypický turnaj. Režim bubliny jim nedovoluje v Helsinkách opustit hotel, budou se pohybovat jen v něm a v hale. „Po pondělním příjezdu se všichni kluci těšili na stadion. Většina z nich je v zahraničí v klasickém pracovním provozu. Myslím, že nebude potřeba, abychom kluky v bublině opečovávali. Program bude v kombinaci s videem dostatečně akční na to, aby našli pohodu," připomněl Pešán.

„Roušku musíme nosit úplně všude. Překousnul jsem v ní i let, až v kabině se mohla sundat. Doba bohužel přináší taková nepříjemná opatření," líčil liberecký útočník Radan Lenc. Nemusel mít ale obavu z testu, protože koronavirus prodělal koncem září a má v těle protilátky. „Dostal jsem na to od doktora i speciální lejstro," přiznal.