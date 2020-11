Smejkala zaujala drzost Rusů. Jiříček se bál, aby nemusel předčasně do kabiny

Rusové na hokejovou Karjalu do Helsinek poslali kompletní výběr do 20 let, přesto tam vyzráli na všechny tři soupeře. V nedělním přímém souboji o prvenství porazili i národní tým 3:0, ale byl to hodně specifický zápas, protože i česká reprezentace poslala na led deset hráčů juniorské kategorie.

Je to trošku krutý konec turnaje, který jinak vyšel výborně. Rozhodla ruská drzost, řekl Jiří Smejkal

Mezi osmičku debutujících patřil i David Jiříček, který 28. listopadu oslaví teprve 17. narozeniny a stal se tak nejmladším reprezentantem v dějinách samostatného Česka. „Nervozita z premiéry se dala ustát. Spíš mě mrzí porážka, protože v první třetině jsme byli lepší a až do toho ruského náhoďáku hra patřila nám," líčil plzeňský obránce a litoval, že střely Stránského i Kubíčka skončily na tyčce, protože by to ráz zápasu podle něj změnilo.

„V koncovce jsme měli mlaďasům pomoct my starší, jenže nic se neujalo. Askarov chytal jistě, nedal nám ani žádné dorážky. Rusové byli hokejově hodně drzí, ukázali spoustu dovedností. Bylo na nich vidět, že si věří, a využitá přesilovka jejich sebevědomí ještě posílila. Pak si dovolili až neuvěřitelné věci a vycházelo jim to," uznal útočník Jiří Smejkal.

„Chtěli jsme na Rusy vletět a ukázat, že jim nedáme nic zadarmo. To se povedlo a měli jsme tam opravdu spoustu šancí, ale bohužel se neujalo nic. Měli jsme tomu jít o něco více naproti," tvrdil Smejkal, jenž viděl rozdíl oproti předchozím českým vystoupením na Karjale.

Na Jakuba Galvase (vpravo) dotírá Rodion Amirov z ruského týmu.

Vesa Moilanen, ČTK/AP

„Švédové a Finové proti nám hlavně nechtěli udělat chyby. Rusové do všeho šli po hlavě, jakmile bylo někde jen malé okénko, tak tam pádili," vykládal útočník, jenž si rozuměl v lajně finských legionářů s Koblížkem a klubovým spoluhráčem Špačkem.

„Speciálně s Míšou jsme si chemii z Tappary přenesli i sem, celý turnaj jsme hráli velmi dobře, jen nám to tam bohužel nepadalo... Nebyli jsme schopní dostat puk do branky a speciálně v tomto posledním zápase nás to s ohledem na výsledek hodně mrzí," dodal Smejkal.

Benjamínek Jiříček se ve 27. minutě prezentoval ve středním pásmu poblíž mantinelu tvrdým zákrokem na Spiridonova, po kterém dostal dvouminutový trest, ale sudí se radili i o vyšším. „Trochu jsem se se bál, domlouvali se tam, ale dopadlo to takhle, takže jsem se mohl vrátit do hry," líčil a účast na Karjale bral jako obrovskou zkušenost pro všech deset hráčů z české dvacítky. „Hodně nám to dalo," přiznal Jiříček.

Byl šťastný za rady zkušených beků. „Přiučil jsem se od těch starších. Od Michala Moravčíka, Filipa Hronka, Jakuba Jeřábka. Jsou to všichni beci, kteří jsou už dlouho na nejvyšší úrovni. Dost nám radili, to je velké plus a jsme jim hodně vděční, že tam tahle pomáhali," uvažoval věkem ještě junior patřící i do reprezentační osmnáctky.

Ruští hráči se radují ze vstřeleného gólu proti Čechům

Lehtikuva, Reuters

Takže je výrazně mladší i než řada hráčů z české i ruské dvacítky. „Dva roky hokeje a života, kteří mají oni navíc, jsou samozřejmě znát," řekl Jiříček, jenž se také musel vyrovnat s tréninkovým výpadkem, kdy se v tuzemsku nemohlo od 12. října bruslit v halách. „Když nejste tři týdny pořádně na ledě, tak je to znát a těžko se pak dostáváte. První trénink v Helsinkách byl dost syrový, ale za ten týden jsme se do toho dostali," prohlásil.

Rusové budou soupeřem české dvacítky i ve skupině na mistrovství světa v Edmontonu a Jiříček doufá, že i přes jejich evidentní sílu se s nimi dá hrát. „Musíme přidat ještě něco navíc a hlavně Askarova minimálně jednou prostřelit," tvrdil.