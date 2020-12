Fatální selhání, kabonil se Pešán po prohře s Finy. Co se mu nelíbilo?

Co všechno tedy podle vás rozhodlo o těsné prohře?

Při hře pět na pět byl hra vyrovnaná. Byli jsme silní v útočném pásmu, v tom obranném jsme ale měli trošku problémy. Rozhodly speciální formace, Finové bohužel dali v přesilovkách o jeden gól víc, který nám chyběl, abychom zápas dotáhli alespoň do prodloužení.

Překvapili vás Finové svými přesilovkami, v nichž se dvakrát prosadili? Nebo to bylo vyloženě o vašich hráčích, jak oslabení zahráli?

Přesilovky Finů jsme načtené neměli, protože jsme jejich tým viděli poprvé až v zápase. Neměli jsme šanci je vidět dřív, měli úplně jiné mužstvo než v listopadu na Karjale. Některé jejich signály jsme sice tušili, ale když to parádně sehráli na střelu z jedný, nestihli jsme na to zareagovat. Nebylo to tím, že bych ty situace sehráli nějak extrémně špatně, ale obecně nám v zápase nešla buly. V našem oslabení to na vhazováních byla fatální selhání.

Proč myslíte?

Ubránit proti Finům oslabení celé dvě minuty ve vlastním pásmu je nadlidský výkon. Měli jsme si na vhazováními pomoct a bohužel jsme za to byli potrestáni. Kdo se na hokej dívá trošičku erudovaněji, tak vidí, že je velký rozdíl hrát od vhazování s kotoučem na holi, nebo ho celý zápas nahánět. Věděli jsme, že na buly můžeme mít problémy, protože se nám na poslední chvíli před turnajem omluvili ryzí centři a na jejich postech je museli nahradit kluci, kteří ve svých klubech hrají na křídlech.

Nepřišlo vám, že to první dvě třetiny byl až netypický zápas proti Finsku? Padalo hodně gólů, oba týmy udělaly dost chyb...

Je to pravda, na druhou stranu to ale šlo o vyrovnaný zápas, i když z obou stran nebyl úplné dobře organizovaný. Nedá se ale říct, že by to byly na jedné nebo druhé straně nějaké prů*ery.

Ovlivnily mužstvo poměrně rychle inkasované góly na začátku první a druhé třetiny?

Souvisí to s těmi vhazováními. Musíme se nakopnout hrou na kotouči, a ne jeho naháněním.

Jak se vám líbily výkony šesti nováčků; obránců Mašína s Pýchou a útočníků Adama Zbořila, Kodýtka, Jaška a Lakatoše? Poslední dva dokonce ozdobili svůj debut v národním týmu gólem...

Na to, proti jak silnému soupeři hráli, obstáli. Velmi těžkou roli měl Petr Kodýtek, který naskočil (v první třetině) do oslabení a potom nahradil zraněného Sedláka. Všichni se s tím ale poprali a rozhodně nepropadli. Myslím, že je to pro ně obrovská zkušenost do dalších let.

Už víte, jak to s Lukášem Sedákem vypadá?

Těsně po zápase přesnou diagnózu nevím, ale jde o zranění v horní části těla. Stejně tak Andrej Šustr, který taky zápas nedohrál. Teprve se půjdu podívat, v jakém jsou stavu, a jestli s nimi můžu dál do turnaje počítat.

Už jste nakousl výkony nováčků, jak se vám líbil Lukáš Jašek? Ke gólu přidal asistenci, chodil na první přesilovku...

Lukáš odehrál dobrý zápas, ale že udělal dva body, nic neznamená. Odehrál slušný první zápas za reprezentaci, měl tam ale i spoustu chyb a prohraných soubojů. Jestli chce hrát NHL, musí daleko víc zabrat. Teď ale udělal dobrý první krok.,

Jaká pozitiva jste, navzdory porážce, viděl na výkonu svého týmu?

Naši nováčci v konkurenci velmi zkušených hráčů soupeře obstáli. Náš tým sehrál relativně kompaktní zápas, nebyly tam hromady nesystémových chyb. Přestože jsme prohráli a na můj vkus měli i dost prohraných malých osobních soubojů, tým až do posledních minut držel pospolu a bojoval o vyrovnání.