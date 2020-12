Hokej v bublině? Můžeme dělat sport, který milujeme, nestěžuje si reprezentační brankář

Český brankář Roman Will chytal v Kanadě, USA, Švédsku, nyní zažívá angažmá v Rusku. V KHL obléká dres Traktoru Čeljabinsk. V těchto dnech ale poznává život v české reprezentační šatně. V sobotu bude osmadvacetiletý gólman chytat proti Rusku na turnaji Channel One Cup. Je možné, že na druhé straně bude stát v brance jeho spoluhráč z Čeljabinsku Ivan Fedotov.

„Popřáli jsem si hodně štěstí, on je poprvé v reprezentaci, popřál jsem mu. Jde to ale mimo mě, jestli bude proti mně chytat kolega z týmu. Já jsem taková povaha, že to takhle neberu, snažím se přát všem to nejlepší, na hecování moc nejsem. Já se budu soustředit na sebe. Za pár dní se vrátíme do týmu a budeme zase táhnout za jeden provaz," nehledá Will rivalitu v sobotním utkání, které se odehraje i s diváky v hledišti.

Utkání Euro Hockey Tour jsou hrané bez fanoušků. Výjimku mají duely domácích týmů. V sobotu bude hrát výběr trenéra Pešána s Rusy v Moskvě. „V této době jsme rádi za všechny fanoušky. Nikdy bych neřekl, že si takových zápasů budu ještě víc vážit," uvědomuje si český gólman složité covidové období.

Pokud je hala bez lidí, je snadnější komunikace na ledě se spoluhráči, trenéry. „To je pravda. Můžeme využívat češtinu na mezinárodní scéně, komunikace je to důležitá součást hry," souhlasí Will.

Proti Rusku ale na stadion přijdou fanoušci, o to více je podstatnější příprava před zápasem. „Já se snažím soustředit sám na sebe a chci od sebe, abych splnil úkoly, který si sám zadám. Samozřejmě příprava probíhá, probíráme přesilovky, nájezdy, speciální hráče, ale je to spíš o mně," opakuje své nastavení gólman Čeljabinsku, který zažívá také omezený život z důvodu nemoci covid-19. Přesto nenaříká.

„Dá se to vydržet, doba je taková, máme super partu, jsou tu skvělí lidi. I když bychom byli zavření tři měsíce, můžeme dělat sport, který milujeme," je spokojený Will a nestěžuje si na pomyslnou bublinu.

I přes složitější časy, snaží se najít pozitiva, navíc je v KHL, lize, která má své jméno. „Hrozně si vážím, že jsem se mohl posunout do další ligy, KHL je top liga. Spousta lig byla zastavených, my jsme měli to štěstí, že jsme mohli hrát. Člověk si daleko víc uvědomuje, že může hrát hokej. Věřím, že se situace brzy vrátí, přežijeme ji ve zdraví a vrátíme se k normálním životům," přeje si brankář, který už za pár hodin bude bojovat o českou výhru nad Ruskem.

Zápas začíná v 13:30 SEČ, přímým přenosem jej vysílá ČT 2. Na Sport.cz bude moci duel sledovat v podrobné online reportáži.