Tým měl tvář. Teď se začnu koncentrovat na Švédsko, mladí mají šanci, řekl po Moskvě Pešán

Druhý podnik Euro Hockey Tour má reprezentační trenér Filip Pešán za sebou. Po dvou porážkách se český tým rozloučil s moskevským turnajem Channel One Cup výhrou nad Švédskem 4:1, když tým podržel brankář Šimon Hrubec a v dobrém světle se předvedli také nováčkové. V této sezoně reprezentace odehrála dva evropské turnaje, po Karjale a ruských zápasech má mužstvo na kontě tři výhry a tři porážky.

V čem byl výkon odlišný proti předchozím dvěma zápasům, ve kterých jste prohráli v Moskvě?

Nemyslím si, že výkon mužstva byl o tolik odlišný. Byly to spíš malé věci, které byly jiné. Například buly, naše oslabení, kluci byli poctiví, pomáhali si. Pomohla nám i přítomnost Adama Zbořila, který je ryzí centr. Výborně se ukázali mladí hráči, všechno si sedlo. Líbilo se mi, že tým měl tvář, která se výrazně neměnila, šli jsme podle nějakého plánu. První dva zápasy jsme nezvládli, ale ve třetím přišla odměna.

Na turnaji jste prostřídali tři brankáře, výhru vychytal Šimon Hrubec, působil na vás nejjistěji?

Šimon přinesl na tým obrovský klid, dobře si hledal kotouče. Když nás Švédové zavřeli okolo brány, byl silný v dorážkách, dodal klukům větší klid, když Švédové trochu přišlápli plyn. Nemůžu hodnotit, jestli byl nejlepší, ale byl vítězný brankář. Další kluci, kteří taky chytali, odvedli dobrou práci, možná jsme byli v posledním utkání poctivější jako tým.

Jak byste zhodnotil Dmitrije Jaškina, nejlepšího střelce KHL, který nebyl tak dominantní jako v ruské lize?

Hledali jsme spojení během turnaje. Myslel jsem, že by mohl utvořit dvojici s Robinem Hanzlem jako s ryzím centrem z KHL, který zná ruský hokej, bohužel to tak nedopadlo. Zkoušeli jsme různé varianty, poslední zápas odehrál slušně. Jeden gól šel dneska od jeho kalhot, takže ve třech zápasech dal dvě branky, takže splnil, co se od něj čeká.

V týmu dostali šanci nováčkové, jedním byl třeba Pavel Pýcha, který se proti Švédům gólově prosadil...

Pavla znám léta, měl jsem ho v mládežnickém týmu, je to nenápadný, ale talentovaný a chytrý obránce. Ukázal všem, že zůstat v Čechách, pracovat přes první ligu, opakovat poctivý výkony, nebát se hrát, mít v klubu trenéry, kteří mu věřili, Venca Prospal na něj hodně sází, dostává hodně prostoru, potom se dá vychovat obránce, což se Budějovicím podařilo.

Vyzkoušel jste více nováčků, je to záměr, hledání nových tváří, jak se popasují s evropskou konkurencí?

Proklamoval jsem už dopředu, že evropská tour by měla sloužit k tomu, aby mladí hráči dostali šanci, abychom je otestovali. Pýcha, Gazda atd., když opakují dobré výkony, zaslouží si šanci. Jiná možnost není je vidět na mezinárodním poli. Myslím si, že dva, tři turnaje Euro Hockey Tour by měly sloužit, aby se mladí hráči ukázali.

Třetí díl Euro Hockey Tour čeká český tým od 11. do 14. února na Švédských hrách, dostanou opět šanci mladí hráči, nováčkové?

Do teď jsem hodně přemýšlel nad turnajem v Rusku, nyní se zaměřím na turnaj ve Švédsku, ale neznám podmínky, jestli se turnaj uskuteční, kolegové mě straší, že mi Rusko nebude chtít uvolnit hráče. Teď se nadechnu a začnu se koncentrovat na turnaj ve Švédsku, teď nejsem schopen říct, jak bude nominace vypadat. Možnost, že by se ale někdo z mladých kluků objevil v nominaci, je veliká.