Rusko - Finsko 5:1 Rusové ovládli i domácí turnaj, znovu bez porážky

Ruští hokejisté zdolali na domácím Channel One Cupu v Moskvě Finsko 5:1 a po triumfu na listopadovém turnaji Karjala ovládli i druhý díl série Euro Hockey Tour. Sborná stejně jako na minulé akci, kde ji reprezentoval výběr do 20 let, ztratila jediný bod. Pořadí EHT vládne s 16 body a před druhým Českem má sedmibodový náskok.