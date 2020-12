Treťjak: Oba zbývající turnaje Euro Hockey Tour mohou být v Rusku

Rusko je připravené uspořádat oba zbývající turnaje Euro Hockey Tour, pokud by se kvůli koronavirové pandemii nemohly konat ve Švédsku a v Česku. V rozhovoru pro agenturu TASS to prohlásil prezident ruského hokeje Vladislav Treťjak.

Po listopadovém turnaji Karjala ve Finsku a předvánočním Channel One Cupu v Moskvě je další akce naplánována na 11. až 14. února do Švédska. V Česku by se pak hrálo těsně před mistrovstvím světa od 13. do 16. května.

"Pokud v obou zemích bude nadále taková složitá situace, věřím, že bychom se svazy našli společnou řeč," řekl bývalý vynikající sovětský brankář. "Pro nás je velmi důležité, aby se zbývající zápasy odehrály. Možností je několik, společně můžeme najít odpovídající řešení," dodal Treťjak.

Rusko bez porážky ovládlo oba dosavadní turnaje a vede průběžné pořadí Euro Hockey Tour s náskokem sedmi bodů před českým výběrem. Třetí jsou Finové.