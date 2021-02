Někdy až nedůstojné, glosuje Pešán jednání s některými kluby. Do toho trable s borci z KHL…

Většina ruských klubů má s uvolňováním svých hráčů pro únorové Švédské hry vždycky problémy. Nyní Pešánovi přibyl další. Organizátoři turnaje konaného v Malmö si vymínili, že kvůli covidovým opatřením musejí všechny týmy letět do dějiště turnaje charterem, a nikoliv linkovým spojením, kde by mohli být hráči a členové realizačních týmů v kontaktu s cizími pasažéry.

Jenže většina českých hráčů v KHL, o kterých Pešán uvažoval, hraje ještě ve svých klubech v neděli zápasy. A za žádnou cenu by ještě v neděli nebo během pondělí, kdy charter s českým týmem odlétá z Prahy do Malmö, nestačili do české metropole přiletět.

Z Ruska ani v pondělí žádný přímý let do Česka není naplánován. Další trable by nastaly po skončení turnaje při návratu do klubů… Švédové sice ve svém výběru mají pět borců z KHL, Finové dokonce sedm, jenže ti své chartery stihnou. Třeba i proto, že někteří Finové vyrazí v neděli z Moskvy do Helsinek, odkud jejich charter vzlétá, dokonce autem. Tahle varianta je na trase Moskva–Praha pasé…

„Jako národní tým máme povinnost odcestovat z Prahy charterovým letem. Museli bychom kluky z KHL a švýcarské ligy dostat do Prahy a pak odletět, což nebylo logisticky možné," potvrzuje Pešán.

Ani nominace hráčů z české nejvyšší soutěže se nerodila jednoduše. Kvůli covidu a s ním spojenému podzimnímu dočasnému přerušení extraligy není moc volných termínů, takže se v této sezoně hraje liga i během reprezentačních přestávek.

👥 | Takhle vypadá nominace #narodnitym pro Beijer Hockey Games ve Švédsku! 🦁🇨🇿 Všechny zápasy příští týden odvysílá @sportCT 📺 #jakolev pic.twitter.com/Y5hsmr7CUC — Hokejový nároďák (@narodnitym) February 4, 2021

V příštím týdnu, kdy se uskuteční Švédské hry, je extraliga na programu v úterý. Proto Pešán nemohl a ani nechtěl oslabovat některý z týmů tím, že by si vybral velký počet jeho hráčů. Nejhůře to nakonec „odskákaly" Třinec, z něhož Pešán ukázal na trojici David Musil, Matěj Stránský a Michael Špaček, a Liberec (Ondřej Vitásek, Michal Birner a Radan Lenc).

„Chápu covidovou situaci a vím, že program české extraligy na ni musel reagovat. V budoucnu bych ale byl rád, aby se v pauzách pro reprezentační akce nehrálo ani jedno kolo nejvyšší soutěže. Jednání s některými kluby, ne se všemi, jsou velmi složitá, někdy až nedůstojná," posteskl si Pešán.

Svou nominaci proto probíral s trenéry a manažery extraligových klubů. Jednání s drtivou většinou z nich si pochvaloval. „Vymýšlíme varianty, jak ochránit zkušené hráče od zranění. Sice se našly kluby, kde bylo jednání složitější, jiné jsou zase hrdé, že jejich kluci budou reprezentovat. Obecně mám ale z komunikace s kluby dobrý pocit. Nikdo mi neházel klacky pod nohy," potěšilo reprezentačního trenéra.

Program Švédských hokejových her v Malmö Čtvrtek 11. února 15:00 Rusko - Finsko 19:00 Česko - Švédsko (ČT sport) Sobota 13. února 12:00 Finsko - Česko 16:00 Švédsko - Rusko Neděle 14. února 12:00 Rusko - Česko 16:00 Švédsko - Finsko

Zájem měl i o některé zkušené hráče z extraligy, ať už šlo o plzeňského Gulaše, třineckého Martina Růžičku, sparťany Řepíka se Sobotkou nebo libereckého Šmída. „Někteří se omluvili kvůli zranění, jiní kvůli únavě a velkému časovému vytížení ve svých klubech. Naprosto to chápu a rozumím tomu," podotkl reprezentační kouč.

Na závěr nominační tiskové konference pak čelil dotazu, jak na něj dolehla atmosféra a zprávy z posledních týdnů, z nichž může vyplývat, že za ním hokejové prostředí nestojí.

Pešán to tak ale nevnímá. „Negativní ohlasy a zprávy jsem četl hlavně od lidí, co se vyjadřovali do médií. Osobně jsem pociťoval velkou podporu kolegů z hokejového hnutí. Cítím, že za mnou stojí, že se už konečně muselo něco říct. I kritici se mnou souhlasí, že se musí víc trénovat," prohlásil Pešán s tím, že zatím nemá vůbec důvod rezignovat na pozici šéftrenéra svazu.