HOKEJ ONLINE: Parádní start! Češi vedou

Česká hokejová reprezentace vstupuje v Malmö do Švédských her zápasem proti domácímu výběru Tří korunek. Svěřenci trenéra Filipa Pešána svého soupeře porazili v obou dosavadních vzájemných duelech sezony a na třetím podniku seriálu Euro Hockey Tour by sérii rádi prodloužili. Utkání (stav je zatím 1:0 pro český tým) přímým přenosem vysílá ČT sport, podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.