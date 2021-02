Česko - Švédsko 2:3 PP Potřetí už to proti Švédům nevyšlo. Češi však berou alespoň bod

V Helsinkách i Moskvě se jim podařilo Švédy porazit, potřetí už to ale svěřencům trenéra Pešána v Malmö nevyšlo. Česká hokejová reprezentace ve svém úvodním duelu Švédských her podlehla domácímu výběru Tří korunek 2:3 v prodloužení. Oba své góly vstřelili Češi v přesilovkách - pro Smejkala šlo dokonce o premiérový zásah v národním týmu. Další duel čeká reprezentaci v sobotu v pravé poledne proti Finům.

Švédové sice do utkání vstoupili aktivněji, byli to ale Češi i s debutanty v nároďáku Oscarem Flynnem a Filipem Králem, kdo šel velmi brzy do vedení. Na začátku šesté minuty při první přesilovce zápasu Tomáškovu střelu vyrazil brankář Fasth jen před sebe a dorážející Smejkal se ve svém pátém zápase za národní tým dočkal premiérové trefy.

Za dalších šest minut mohlo být vyrovnáno. Bartošák už bezmocně ležel na ledě, před zcela prázdnou brankou zakončujícími Emilu Larssonovi se ale puk svezl po holi a stoprocentní šanci nevyužil. Výběr Tří korunek si ale ještě v první třetině pomohl svou druhou přesilovkou. Při Tomáškově kruhu se na levém křídle opřel z voleje do kotouče Lundkvist a propálil Bartošáka.

Z rozhodující branky se nakonec radují hráči @Trekronorse, kteří nás porazili poprvé v této sezóně. Děkujeme za podporu 🦁💪#CZEvSWE #narodnitym #jakolev 🇨🇿🆚🇸🇪 pic.twitter.com/Es5eu7MA9D — Hokejový nároďák (@narodnitym) February 11, 2021

A dvacetiletý obránce Luley byl ve 26. minuté blízko druhému zásahu, jenže další dělovku, a opět v početní převaze, namířil jen do horní tyčky. V polovině duelu ale tým v červených dresech přepnul na vyšší rychlostní stupeň. Šulák v nadějném přečíslení ale minul a kapitán Birner vracející se do reprezentace po téměř třech letech pak v přesilovce trefil horní tyčku.

Emil Pettersson ze Švédska a Matěj Stránský.

Andreas Hillergren, ČTK/AP

Češi pak nezužitkovali dvacetivteřinovou dvojnásobnou přesilovku 5 na 3, i když Matěj Stránský byl gólu velmi blízko, stejně jako pak již v pokračující klasické početní převaze Michael Špaček a Ondřej Roman.

Výběr tří korunek kritický úsek zápasu přečkal a záhy naopak udeřil sám. Kodýtkovi se nepodařilo vyhodit puk z obranné třetiny a Holmberg po pasu od zadního mantinelu poslal Švédy poprvé v zápase do vedení.

Český brankář Patrik Bartošák s podporou Davida Musila likvidují akci Jonatana Berggrena ze Švédska.

Andreas Hillergren/tt, Reuters

Na začátku třetí třetiny podržel Čechy při Wingerliho úniku v oslabení Bartošáka, na druhé straně se zase proti Tomáškovi vytáhl Fasth, jehož následně opět zachránila horní tyčka, znovu po zakončení Birnera. Ve 45. minutě ale při další přesilovce našel Stránský zpoza branky Lence, jenž zamířil mezi Fasthovy betony a srovnal.

Brankové konstrukce zvonily dál i za stavu 2:2 - nastřelil ji Frödén a pak i Lenc, který tak druhý gól nepřidal. Šlo se tak do prodloužení. V jeho třetí minutě spálil tutovku Tomášek a do sólového úniku naopak ujel A. Johansson, jenž bekhendem mezi Bartošákovy betony rozhodl o extra bodu navíc pro Švédy.