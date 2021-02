Potřebujeme peníze do kasy, vysvětluje Špaček se smíchem volbu kapitána nároďáku

Je to logická volba. Kapitánem české hokejové reprezentace na Švédských hrách trenéři určili libereckého útočníka Michala Birnera. Čtyřiatřicetiletý účastník dvou mistrovství světa, Světového poháru v Torontu v roce 2016 i olympijských her v Pchjongčchangu 2018 je nejstarším a s 63 starty za nároďák i nejzkušenějším hráčem českého výběru na turnaji v Malmö.

„Je nejzkušenější hráč v tomto výběru a zaslouží si to. Potřebujeme taky nějaké peníze do kasy, takže je důležité, aby se Michal trochu pochlapil," usmíval se asistent hlavního trenéra Pešána Jaroslav Špaček.

Asistenty Birnera, jenž naposledy reprezentoval v dubnu 2018 před světovým šampionátem v Dánsku, budou obránce Tappary Tampere Michal Moravčík a pardubický forvard Ondřej Roman.

©️ | Kapitánem #narodnitym na turnaji ve Švédsku bude Michal Birner 🦁 Asistenty pak jsou Michal Moravčík a Ondřej Roman 🅰️ #jakolev pic.twitter.com/f9ZZqXzp7N — Hokejový nároďák (@narodnitym) February 11, 2021

Češi vstoupí do Švédských her ve čtvrtek od 19 hodin soubojem s domácím výběrem Tří korunek. Do branky se postaví Patrik Bartošák, před ním se bude točit sedm obránců a kompletní čtyři útočné formace. Mimo hru zůstanou zadák Gazda a forvardi Suchý, Kodýtek a Blümel. Debut v seniorské reprezentaci tak zažije útočník Mladé Boleslavi Oscar Flynn a nejspíš i obránce Komety Filip Král, jenž bude připraven jako sedmý obránce.

„Bude to hodně bruslivý zápas. Švédové hrají doma a budou na nás chtít od začátku vytvořit velký tlak. Prvních pět šest střídání bude hodně důležitých a věřím, že pak se tempo srovná. Když budeme dobře zacházet s pukem a Švédy nepustíme do tlaku, bude to v pořádku a zápas půjde podle naší taktiky," míní Špaček.

V sobotu v pravé poledne čeká svěřence trenéra Filipa Pešána Finsko, o den později rovněž od 12 hodin Rusko.