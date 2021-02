Druhá porážka na Švédských hrách. Sestava bude plná změn, oznámil před Ruskem trenér

Vedli jste 2:0, zápas skončil 2:3, kde vidíte klíčové momenty porážky po nájezdech?

Opět jsme zopakovali věc, která nás v negativním smyslu zdobila i minulý zápas, a to je nedisciplína. Úplně zbytečně jsme předali soupeři iniciativu. Dlouhou dobu jsme byli lepším týmem, i toto je nějaká charakteristika týmu, který není úplně zkušený. Tohle vidím jako hlavní důvod, že jsme zápas dneska ztratili.

Co byste řekl k nájezdům, trefili jste dvě tyčky...

V závěru zápasu byl velmi špatný led, tohle bylo ale pro obě strany jednoznačně stejný, proto také většina hráčů volila střelu místo blafáku. Tohle je o provedení nájezdu, nebudu říkat o štěstí, my jsme dvakrát trefili tyč. Bohužel nám tam ani jeden gól nespadl, proto jsme prohráli na nájezdy.

Šest vyloučených hráčů, kde vidíte příčinu faulů?

Jeden faul byl technický na buly, jeden byl v útočném pásmu po forčekinku. Nemyslím si, že by to bylo z nedostatku nějaké dovednosti, případně pohybu. Kluci chtěli, byli aktivní, chtěli se dostat na kotouče a někdy možná trochu nešťastně, nešikovně souboje hráli. Bohužel to není omluva, je to rozhodující věc, která nám zápas opakovaně prohrála.

Jak bude vypadat sestava proti Rusku v neděli, kdy se hraje opět od 12 hodin, přijdou změny?

S kolegy jsem se shodnul, že ponecháme tři útoky. I obranné dvojice jsme nechali pohromadě, abychom sestavou netočili nahoru a dolu ze dne na den. Teď zjistím zdravotní stav hráčů a s kolegy se shodneme na sestavě na zítra. Myslím, že bude plná změn.