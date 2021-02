Za další gól jsem rád, ale lepší by byla výhra, prohlásil Blümel

Druhý zápas, druhý gól. Zatím parádní bilanci si v národním týmu drží dvacetiletý hokejový útočník Matěj Blümel. Zatímco ale jeho prosincová branka do sítě Švédů na turnaji Channel One Cup v Moskvě byla vítězná, dnes měla takové označení jen do 47. minuty. V tu dobu Finové nastartovali obrat, který vyústil v jejich výhru 3:2 po samostatných nájezdech.

Opora extraligových Pardubic věří, že ještě nějakou dobu by mohla její unikátní bilance vydržet. "Je to super. Snad to vydrží co nejdéle, uvidíme. Snad to nezakřikneme," smál se Blümel v on-line rozhovoru s novináři. "Za ten gól jsem samozřejmě rád, ale lepší by bylo, kdybychom vyhráli a připsali si body do tabulky. Kdo dá góly, to je pak jedno," dodal Blümel.

Skóre otevřel již ve druhé minutě, kdy nekompromisně zavěsil poté, co si našel volný puk po buly. "Byla to i trochu náhoda, že se tam ten puk takhle odrazil, ale i v Pardubicích se snažím chodit takhle do té branky po buly. Po takovém střídání se vám pak hraje celý zápas lépe. Byl jsem si jistější s pukem na holi, určitě to pro mě bylo lepší," podotkl Blümel.

Čeští hokejisté svorně litovali, jak si nechali výhru utéct mezi prsty. "Mrzí to, když prohrajete z vedení 2:0. Vedli jsme po dvou třetinách jen rozdílem jediné branky, ale Finy jsme nepouštěli do mnoha šancí a sami jsme jich měli hodně. Finové se pak ve třetí třetině zlepšili, využili ty své příležitosti a vyrovnali i díky přesilovce, kterých pak měli hodně. Nájezdy jsou už potom loterie," konstatoval Blümel.

Právě zbytečná vyloučení byla velkým tématem pozápasových rozhovorů a nespokojenost s jejich počtem byla patrná i na kouči Filipu Pešánovi. Nejmladší hráč současného týmu je přičetl přemíře snahy. "Každý chce v reprezentaci ukázat, co umí, a odevzdat maximum, podat ten nejlepší možný výkon. Pak z toho se to občas stane a přijde faul... Každopádně dnes jich bylo hodně a doplatili jsme na to, musíme se toho vyvarovat," přitakal Blümel.

Trenéři přitom hráče často nabádají, ať si dají pozor na přestupky proti pravidlům, zvlášť pak na ty z kategorie naprosto zbytečných. A ty dnes převažovaly. "Zvýší v tomto ohledu trochu hlas, ale my o tom víme, říkáme si to i sami, že přesilovka na téhle úrovni znamená velkou šanci vstřelit gól. Každý tým je má výborné. Snažíme se to eliminovat, ale bohužel to tam dnes znovu bylo," litoval Blümel.

Ze hry čtvrté útočné formace, v níž nastoupil spolu s plzeňskými útočníky Petrem Kodýtkem a Filipem Suchým, měl jinak ale dobrý pocit. "S klukama je to super. Jsme rychlí a draví, tlačíme se do brány, napadat, být pro soupeře nepříjemní a snažit se dát gól, když to jde. Myslím, že přesně takhle by měla čtvrtá lajna hrát," uvedl Blümel.