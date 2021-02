Musíme se naučit vyhrávat zápasy, jinak se český hokej nepohne, říká Pešán

Tři zápasy, tři porážky. Česká hokejová reprezentace uhrála na Švédských hrách dva body a na třetím podniku Euro Hockey Tour skončila poslední. Tým trenéra Filipa Pešána na turnaji nejdříve prohrál se Švédy 2:3 v prodloužení a s Finy stejným poměrem po samostatných nájezdech. V neděli padl 4:7 s Ruskem, když inkasoval pět gólů ve třetí třetině. "Kdybychom byli silný tým, tak jsme s Rusy zápas za stavu 3:1 dotáhli do vítězného konce," řekl po prohře Pešán.

Jak byste zhodnotil zápas s Ruskem?

Není to lehký, za stavu 3:1 jsme otáčeli zápas, bohužel jsme opět disciplínou nabídli soupeři přesilovku, kde jsme na hraně pravidel dostali gól. To jsou věci, které silný tým nepoloží, nás to bohužel položilo.

Měli jsme slabý tým?

Kdybychom byli silný tým, tak jsme s Rusy zápas za stavu 3:1 dotáhli do vítězného konce. Evidentně jsme nebyli silný tým, i když všechny tři zápasy byly extrémně vyrovnaný. Mohli jsme působit dobrým dojmem, ale nevyhráli jsme ani jeden ze tří zápasů a nemá cenu se za nic schovávat. Kluci se učí, spoustu mladých kluků, kteří hráli třeba první zápasy, se musí naučit vyhrávat, jinak se český hokej nepohne.

Konec zápasu jste hráli na tři lajny, byla to sázka na zkušenost?

Kdybychom zápas udrželi a vyhráli jsme ho 3:2, tak sázka na patnáct vyvolených byla správná. Tohle je součást mé práce, evidentně šlo o chybnou sázku. Bohužel závěr zápasu ovlivnil nejen pořadí v tabulce, ale hlavně celý dojem z turnaje.

Michael Špaček vyrovnal zápas s Ruskem na 1:1.

Andreas Hillergren, ČTK/AP

Nebyl konec z české strany trochu zoufalstvím?

Skočil nám kotouč, dostali jsme gól z brankový čáry. Věci, kterým jsme šli málo naproti. Nemá cenu se za nic schovávat. Závěr jsme nezvládli. Zápas byl vyrovnaný, i když to výsledkově nevypadá. Myslím, že jsme my mohli dát pár gólů, ale nestalo se tak. Po chybách a po kolapsu v závěru jsme prohráli takovým rozdílem.

Jak nahlížíte na poslední zápasy směrem k mistrovství světa?

Nemyslím si, že bude třeba moc hráčů z Ruska, kteří na mistrovství pojedou. Každý zápas, turnaj v sezoně, je specifický. Není to tak, že by si někdo připravoval dlouhodobě nějaký tým. V podstatě nevíme, jaká budou pravidla, kdo tam přijede. Není úplně možný stavět kostru týmu během sezony. Náš vzkaz je jednoznačný, nevyhráli jsme ani jeden ze tří zápasů. Nebudeme se bavit, jestli jsme byli blízko, případně nebyli. Na závěr dne musí být vítězství na naší straně, a to nebylo. Radši budu hrát hrozně a vyhraju mistrovství světa než hrát parádní hokej a nevyhrát žádný zápas.