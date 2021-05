Na České hokejové hry smí přijít tisícovka diváků s negativním PCR testem

Zápasy Českých hokejových her může příští týden v pražské O2 areně na základě výjimky ministerstva zdravotnictví sledovat až tisíc diváků. Podmínkou je negativní PCR test, který nesmí být starší 48 hodin a fanoušci musí na tribunách sedět v rozestupech a s respirátory.

Vstupenky mají být v předprodeji k dispozici od pátku, ale ještě se řeší jejich distribuce i cena. Omezená kapacita bude platit pro zápasy národního týmu s Finskem (12. května, 20:00 h), se Švédskem (13. května, 20:00 h) i s Ruskem (15. května, 15:00 h). Bezprostředně po sobotním utkání s Ruskem český tým odletí charterem do Rigy na MS.

„Už od 11. května se realizační tým i všichni hráči smějí pohybovat jen v přísně vymezené pražské bublině, což zahrnuje hotel a halu. V O2 areně se lidi rozdělí do tří skupin tak, aby nepřišly do vzájemného kontaktu, k hokejistům se ale vůbec nikdo cizí nedostane. Než odletíme do dějiště šampionátu, musí všichni jeho účastníci absolvovat tři testy s opakovaně negativním výsledkem," prozrazuje manažer Jan Černý.

Čeští hokejisté se v O2 areně utkají už v tomto týdnu se Slovenskem, ale čtvrteční i páteční mezistátní zápas se uskuteční ještě bez divácké přítomnosti. „Až pro České hry máme v rámci pilotní studie hygienou povolen pohyb 200 osob, které se přímo účastní organizace utkání, a tisíc diváků v hledišti," přibližuje Černý, podle nějž jednu skupinu utvoří hráči a realizační týmy a oficiální činovníci při zápasech, druhá skupina zahrne pořadatele, záchranáře i další servis v hale, ve třetí pak bude zmíněná tisícovka diváků.

Čeští hráči se radují z gólu proti Německu.

Český hokej/Jan Beneš, ČTK

V Česku zatím stále platí zakázaný přístup diváků na sportovní akce, na základě výjimky od ministerstva zdravotnictví bude ale omezený počet fanoušků smět poslední díl evropské hokejové tour osobně sledovat.

Opatření proti šíření koronaviru povedou k přísným pravidlům i pro pobyt národního týmu v Rize. „Všichni hned po příletu musí absolvovat izolaci, nejdříve třídenní individuální a po otestování následuje další tři dny týmová karanténa, během níž je možný alespoň omezený trénink. Teprve až sedmý den pobytu v Lotyšsku se lze zapojit do dění na šampionátu a třeba hrát utkání," vysvětlil Černý.

Trenér Filip Pešán a asistent Martin Straka na střídačce během utkání proti Rakousku.

Vlastimil Vacek, Právo

Na soupisku lze při letošním MS zapsat celkem 28 místo obvyklých 25 hráčů. Každý tým má povolených 16 členů realizačního týmu. „Zatímco v předchozích letech byl počet nastavený na tři brankáře a 22 hráčů do pole, v letošní nominaci ale nemusí být nutně tři gólmani," řekl manažer reprezentace.