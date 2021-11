Nedvěd nese zodpovědnost za národní tým. Na střídačku se ale nebudu cpát, říká

Jak vypadalo vaše skládání národního mužstva?

Rozhodně si nemyslete, že jsem přinesl trenérovi pětadvacet jmen na papíře a řekl, že tihle budou hrát a basta. Celý realizační tým včetně trenéra i jeho asistentů o nominaci diskutoval, nakonec šlo o společnou dohodu. I když tu finální zodpovědnost nově nesu já.

Postavíte se i na střídačku?

Nic měnit nebudeme, zůstanu nahoře na tribuně. Trenéři mají moji stoprocentní důvěru, do koučinku jim nemluvím a ani by mě nenapadlo cpát se k nim na střídačku. Naopak je pro mě důležitá zpětná vazba od nich. V žádném mužstvu neexistuje já, spíš tam je my. Společně vítězíme i prohráváme.

Proč jste poprvé od prosince 2019 vrátil do národního týmu Milana Gulaše, kterému bude příští měsíc už 36 let?

Složili jsme mužstvo tak, aby v něm vedle mladých nadějných hráčů s dobrým pohybem byli i kluci bojující o účast na únorové olympiádě, a nezastírám, že Milan je jedním z nich. Bavili jsme se, jestli má chuť takhle se porvat o účast v Pekingu, a kývnul mi s nadšením.

Problém hokejisty Romana Červenky. Přijde o olympiádu kvůli chybějícímu očkování?

Sport.cz

Jsou ve výběru i další hráči s ambicí startu na ZOH?

Samozřejmě se to týká i Michala Řepíka nebo Kuby Jeřábka, hodně jsme i s trenérem Filipem Pešánem zvědaví, jak se nám předvedou dobře bruslící kluci ročníku narození 1996 či 1997, ať už Chlapík, Smejkal, Jašek i Špaček. Velký prostor chceme dát i mladíkovi Jiříčkovi, jenž se nám moc líbí v extralize.

Existuje nějaká dohoda směrem k olympiádě s olomouckým Davidem Krejčím, jasně nejlepším hráčem domácí soutěže?

Pro nás je Krejča jistotou a spolu jsme si řekli, že odehraje prosincový pražský zápas v rámci Channel 1 Cupu 16. prosince proti Finům. S takovou dohodou souhlasí i trenér.

Ve švýcarské lize válí další útočník Roman Červenka, o něm v souvislosti s reprezentací neuvažujete?

Tam je úplně jiný problém. Není totiž naočkovaný, což prakticky znemožňuje jeho účast na olympijském turnaji. Stejně tak nemůžeme nyní na Karjale využít obránce Libor Šuláka, který dostal vakcínu Sputnik, kterou ale Finsko neuznává a při povinnosti třídenní karantény po vstupu do země jeho zařazení do nominace postrádá smysl.

Na dresech hokejové reprezentace bude název Česko

Sport.cz