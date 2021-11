O gólmanovi na Švédy je jasno. Straku těší rozkouskovaný program

Česká hokejová reprezentace nastoupí ve středu do úvodního zápasu turnaje Karjala v Linköpingu proti domácím Švédům s Petrm Kváčou v brance. Kapitánem by měl být útočník Michal Řepík.

Pro čtyřiadvacetiletého gólmana Liberce půjde o druhý zápas v národním týmu. Dosud chytal jen letos v květnu v přípravném zápase na MS proti Slovensku, v němž pomohl k výhře 2:1.

Až těsně před úterním odletem z Prahy do Švédska se k mužstvu připojil obránce Jakub Jeřábek, který ještě v pondělí hrál se Spartakem Moskva zápas KHL proti Novosibirsku.

„Uvidíme, jak se bude cítit, jestli je fit. Podle toho se rozhodneme, jestli Kubu ho zařadíme do sestavy. Pokud hrát nebude, nastoupíme jen se sedmi beky," prohlásil asistent trenéra Martin Straka.

Jak by měli Češi nastoupit proti Švédsku: Kváča - Jiříček, Jeřábek, Sklenička, Pýcha, Pyrochta, Ščotka, Zábranský, Mašín - Řepík, Chlapík, D. Kaše - Blümel, M. Špaček, M. Stránský - Flek, Jašek, Smejkal - Horký, Najman, Kousal

Kompletním čtyřem útočným formacím vévodí ta složená výhradně ze sparťanů Řepíka, Chlapíka a Davida Kašeho. „Vypadl nám zraněný Milan Gulaš, který měl hrát v prvním útoku. Dávalo nám smysl a logiku dát sparťany do jednoho útoku, dobře se znají z klubu," vysvětluje Straka volbu trenérů.

Od elitní útočné lajny Straka očekává výborný výkon podpořený góly. Zejména Chlapíkovi se v extralize daří, s 22 kanadskými body z 21 zápasů je šestý v tabulce produktivity celé soutěže.

„Sleduju ho v extralize a moc se mi líbí. Když Sparta hrála u nás v Plzni, na ledě spolu s Erikem Thorellem a Řepíkem vyčníval. I teď na dvou trénincích s nároďákem se mi moc líbil, byl v pohybu a má drajv. Doufám, že se v zápasech prosadí," přeje si Straka.

Se Švédskem se Češi naposledy utkali v květnu v základní skupině MS v Rize. A triumfovali 4:2. „Doufáme, že budeme produkovat ofenzivní a hodně bruslivý hokej. Chceme být aktivní, abychom Švédy donutili k chybám," uvedl Straka.

Po středečním zápase v Linköpingu se český tým letecky přesune do Helsinek, kde o víkendu turnaj dokončí zápas se Finy a Rusy. „Je lepší, že máme program trošku rozkouskované. Loni byla Karjala mou první akcí a v Helsinkách jsme zůstali viset skoro celý týden v hotelu. To bylo strašný. Jsem rád, že teď nejdřív letíme do Švédska," uzavírá Straka.