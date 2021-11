Špaček zahnal nachlazení a bude v sestavě českých hokejistů v duelu s Finy

Sestava dozná v souladu s plány trenérů jen menších změn, naskočí do ní bek Libor Zábranský, který v úvodním zápase nehrál, brankáře Petra Kváču nahradí v zahajovací sestavě Miroslav Svoboda. Stejně jako Kváča si tak připíše svůj druhý reprezentační start. Na debut Štěpána Lukeše by tak mělo dojít až v nedělním duelu s mladým výběrem Ruska (12:30 SEČ).

Finové vstoupili do domácího turnaje výrazně lépe než Češi, když ve čtvrtek porazili 3:0 sbornou. "Jsou neskutečně rychlí, mají dobrý přechod z obrany do útoku a Rusové za nimi zaostávali," nabídl své poznatky asistent trenéra Jaroslav Špaček.

"Finové na ně vytvořili opravdu velký tlak. Góly dali z přesilovek, bylo tam hned osm početních výhod, takže Rusové strávili hodně času v oslabení a stálo je to hodně sil. Finové hráli kompaktně a mají na tento turnaj postavený silný tým. Myslím, že to pro nás bude dobrá výzva," dodal Špaček.

"Finové hrají trochu jiným stylem než Švédi, ale v podstatě to bude asi podobný zápas. Domácí mají hodně zkušené mužstvo, ale já si myslím, že to je především o nás, jestli budeme dělat chyby a podobně. Musíme se držet našeho systému a toho, co chceme. Pak to bude v pohodě," dodal útočník Filip Chlapík.

Oba celky se naposledy střetly začátkem června na světovém šampionátu v Lotyšsku, kde Seveřané zvítězili 1:0. V průběhu minulé sezony EHT si každý z týmů připsal po dvou vítězstvích, přičemž před rokem na Karjale slavili vítězství 2:0 Češi.