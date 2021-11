Řepík: Olympiáda je snem a rád bych si tam znovu zahrál, ale neupínám se na to

Řepík už olympijskou atmosféru okusil v Pchjongčchangu. "Je to prostě něco jiného. Jako jsem si zahrál NHL a byl to ten vrchol na klubové úrovni, tak reprezentace na olympiádě, když tam můžete být s jinými sportovci a vidět, jak to tam probíhá, je něco úžasného," řekl novinářům Řepík, jenž startoval na čtyřech mistrovstvích světa a v NHL odehrál 72 zápasů.

Díky účasti nejlepších hokejistů světa navíc získá turnaj v Pekingu znovu plný lesk. "Olympiáda je sen a určitě bych si tam rád zahrál, ale beru to postupně. Pojede určitě spousta kluků z NHL a uvidíme, jaké hráče a jaké typy hráčů budou trenéři potřebovat do sestavy na doplnění. Budu o to určitě bojovat," uvedl Řepík. "Samozřejmě bych byl rád, kdybych se tam znova a asi v kariéře už i naposledy mohl podívat. Ale uvidíme. Nijak zvlášť se na to neupínám," dodal Řepík.

V národním týmu je poprvé od loňského února. "Reprezentovat jedu vždy s radostí, ale jestli budu mít nějakou šanci na Peking, to se teprve uvidí. Teď máme první turnaj a já jsem tady po delší době, ale zkušenosti mám a furt mi to snad i bruslí," řekl vlašimský rodák.

"Každopádně se snažím odvést vždy nejlepší výkon bez ohledu na to, kam mě trenéři dají. A stejně tak odvedu maximum i na dalších akcích, jestli na nějaké přijde pozvánka," uvedl Řepík.

Pozvánka od kouče Filipa Pešána a generálního manažera národního týmu Petra Nedvěda ho potěšila ještě z jiného důvodu. "Byl jsem rád, že nominace přišla, i proto, že si člověk trochu vyčistí hlavu po těch nezdarech se Spartou. A je dobré i to, že jsme tu sérii porážek už utnuli," připomněl Řepík tápání extraligového favorita, který po sérii osmi porážek vyhrál v posledním utkání před přestávkou v Brně 5:2.

Přes nabitý program Sparty, kterou již v úterý čeká zápas úvodního kola play off Ligy mistrů na ledě švédské Skelleftey, se cítí dobře. "Fyzicky se cítím celkem v pohodě, přestože ty poslední zápasy se Spartou byly těžší v tom, že nám chyběli hráči a dvě lajny byly hodně vytěžované. Ale na druhou stranu mně to celkem vyhovuje, když jsem v zápřahu a na ledě můžu trávit více času. Člověk se pak cítí možná i lépe, než když má toho času míň," konstatoval Řepík.