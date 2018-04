Talent Zadina při velké premiéře hned skóroval. Jen škoda, že to neviděl táta, posteskl si

„Popravdě jsem situaci moc neviděl," přiznal odchovanec Pardubic. „Vybojovali jsme puk a já nahrával Dimovi (Dmitrij Jaškin) na hokejku, obránce se tomu snažil zabránit a skončilo to v brance," usmíval se ohromný talent českého hokeje, jenž si kotouč, kterým ve čtvrtek zařídil českému týmu vedení 1:0, schoval na památku.

Publikum jeho jméno po gólu vyvolávalo, což šikovného útočníka samozřejmě potěšilo. „Vzpomněl jsem si na to, jak jsem se za Dynamo trefil proti Karlovým Varům. Bylo to zhruba stejné, ale tenhle gól je pro mě cennější," říká.

Nohy se mu při velké premiéře v seniorském národním týmu netřásly. „Byl jsem úplně v pohodě. Nijak jsem si to v hlavě nepřipouštěl a snažil se hrát svůj hokej. Nebyl to pro mě extrémně velký rozdíl. Měl jsem pohyb a stíhal jsem. Když dostanu příležitost v dalším zápase, budu trpělivější na puku a zase hrát líp," tvrdí borec, který na přelomu roku zářil na světovém šampionátu dvacítek a v této sezóně kanadské juniorské QMJHL zaznamenal za Halifax Mooseheads v sedmapadesáti zápasech 82 bodů za 44 gólů a 38 asistencí. Na letošním draftu NHL míří hodně vysoko, podle expertů by neměl chybět v první pětce.

Síly má pořád v rezervě

Trenér Josef Jandač zařadil Zadinu do formace s dalším mladíkem Filipem Chytilem a důrazným Dmitrijem Jaškinem. Celá trojice si na ledě vedla skvěle, přestože se musela popasovat s širším kluzištěm.

„Je to těžké, ale našel bych plusy i mínusy. Tady se musíte přizpůsobit většímu hřišti, nemůžete tolik nahazovat puky jako v Americe, zase je ale výhoda, že na evropském ledu je víc času," vykládá Zadina, který se k národnímu týmu připojil po příletu ze zámoří teprve v pondělí a musel se vypořádat s časovým posunem.

„Spadlo to na mě, i když se snažím zvyknout si na místní čas. Jsem trochu unavený, spánek taky není kvalitní, ale síly mám pořád v rezervě," ujišťuje syn bývalého výborného útočníka a současného asistenta trenéra třineckých Ocelářů Marka Zadiny. „Škoda, že to táta neviděl, ale měl povinnosti v klubu. Snad si utkání pustí aspoň ze záznamu. Jemu to proti Brnu bohužel nevyšlo, ale přeju mu moc štěstí v dalším utkání," dodal.