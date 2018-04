Bude to jen lepší, věří Nečas po reprezentačním debutu

Nelehkou premiéru prožil v českém národním mužstvu hokejový útočník Martin Nečas. Devatenáctiletý talent v pátek přiletěl za týmem do Švédska po léčení antibiotiky, která stále dobírá, a dnes už naskočil do sestavy v utkání Švédských her proti Finsku. Seveřané vyhráli jednoznačně 5:2.

Stejně jako spoluhráčům se ani Nečasovi nehodnotil duel lehce. "Nebyl to od nás dobrý výkon. Začalo to první třetinou, kdy jsme měli hrozně moc vyloučení. Oni nám z toho dali dva góly, druhá třetina už byla lepší, měli jsme tlak, dali jsme gól. Jenže třetí část už byla zase stejná jako první," řekl Nečas novinářům.

Nervózní před velkým debutem nebyl. "Spíše jsem měl problémy s dýcháním a celkově s fyzickou připraveností, protože od minulé neděle jsem měl pauzu a bral jsem antibiotika. Ještě je stále dobírám. Jsem však rád, že jsem měl zápas - trošku se mi rozhýbaly nohy a rozdýchal jsem se. Bude to jenom lepší," uvedl.

V třetím dějství na základě předchozí domluvy s koučem Josefem Jandačem nastoupil pouze na přesilovku, v které Robert Kousal stanovil konečný výsledek. "Byli jsme tak domluvení s trenérem podle toho, jak to bude se mnou vypadat. Byli tam navíc připravení 'Záďa' (Filip Zadina) s 'Chlápou' (Filip Chlapík). A já jsem šel jenom na tu přesilovku," vysvětlil Nečas.

Seniorský hokej na mezinárodní scéně ho nijak nezaskočil. "Od finále extraligy je to rozdíl, je to podle mě rychlejší," uvedl Nečas, jenž v neděli dobyl s Brnem extraligový titul. "Dvacítky však byly rychlostně podobné, jsou tam mladí kluci a všichni lítají. Takže je to podobný hokej," porovnával.

Po nemoci jsem nestíhal dýchat, přiznal

Uznal, že Finové český výběr předčili. "Hráli výborně, měli výborné založení útoku, hned si to rychle posouvali. Útočníci to měli do hokejky, měli více času než my. My jsme si to stříleli po patách, pořádně jsme si to v založení nenahráli. A potom je to hrozně těžké," připustil Nečas.

Věří, že v neděli proti Rusku se zlepší výkon celého týmu. "Doufám, že to bude lepší. Chtělo by to ukončit výhrou a my se na to připravíme. Budeme se je snažit porazit. Potřebujeme se najít. Je to taková generálka před mistrovstvím a budeme chtít zlepšit naši hru. Hlavně hrát více disciplinovaně. Týmy už jsou ve složení jako na mistrovství. Musíme zabrat a naši hru zlepšit," zdůraznil Nečas.

Je přesvědčený, že přes ne zcela stoprocentní zdravotní stav dva zápasy ve dvou dnech zvládne. "My jsme byli domluvení, že do zápasu půjdu. Potřeboval jsem se do toho trochu víc dostat, od neděle jsem nebyl na ledě, až včera jsem měl první trénink. Byli jsme domluvení, že si dám jednu nebo dvě třetiny. Ta první byla v pohodě, protože tam bylo hodně vyloučení. A druhá, jak byla v tempu, jsem nestíhal dýchat," řekl Nečas.