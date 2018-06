Plzeň reaguje na odchod dvou reprezentantů, přivádí posilu se zkušenostmi z NHL

Rodák z Chicaga strávil drtivou většinu své kariéry v zámoří, převážně ve farmářské AHL. Předminulou sezónu s mužstvem Grand Rapids dokráčel až k zisku Calder Cupu, jeho spoluhráči tehdy byli i Češi Tomáš Nosek, Martin Frk a Filip Hronek. V NHL odehrál za Jezdce mezi lety 2013 a 2014 sedm zápasů, bodově se do statistik nezapsal.

🖋 | Další plzeňskou posilou do obrany je vítěz Calder cupu CONOR ALLEN! 💪 👉 https://t.co/87fFSS8Ik7 pic.twitter.com/uKI9F8bb7Q — HC Škoda Plzeň (@HC_Plzen) 29. června 2018

„Conor Allen je obránce, který většinu kariéry strávil v AHL, což je soutěž vlastně výš, než odkud jsme všechny, nebo 90 procent cizinců co prošli naším klubem, měli. Jdou s ním velmi dobré reference, všichni ho chválili jak charakterově, tak hokejově. Je to kluk, který nastupoval proti těm nejlepším lajnám, proto i já osobně věřím, že pro nás to bude do zadních řad velká posila," slibuje si sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.